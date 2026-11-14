Mete Yarar 'bu kadar da olmaz ya' diyerek çılgına döndü: Sarayınızda ağırladığınız liderler ölüyor
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin Türkiye sözlerine tepki gösterdi.
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin Türkiye sözlerine tepki gösterdi.
Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, İsrail'in Türkiye dahil bölge ülkelerini işgal etmesini engellediklerine dair sarf ettiği sözler kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, bu açıklamaya en net tepki Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’dan geldi.
İranlı yetkililerin açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çeken Mete Yarar, Tahran yönetiminin kendi güvenlik zafiyetlerini göz ardı ederek yaptığı bu çıkışı şu sözlerle eleştirdi:
"Siz bu kadar büyük işgalleri durdurabiliyorsanız, Esad'ı da korusaydınız, Esad'ı yıktırmasaydınız! Türkiye kendini koruyamıyor, Suudi Arabistan kendini koruyamıyor... Yani siz onlar işgal edeceklerdi de bizim işgalimizi mi durdurdunuz? Böyle mantıksız bir konuşma, bu kadar büyük bir gaf olmaz ya."
İran'ın askeri ve istihbarati kapasitesi ile iddiaları arasındaki zıtlığın altını çizen Yarar, Tahran yönetiminin kendi ülkesindeki güvenlik açıklarını hatırlattı:
"Siz başka ülkelerin işgalini engelleyebiliyorsunuz ve savaşın bütün kaderini değiştiriyorsunuz ama kendi hava sahanızda günlerce İsrail jetlerini uçuruyorsunuz. Sarayınızda ağırladığınız liderler, bütün komuta kademeniz ve dini liderleriniz suikastlara uğrayabiliyor. Bunları engelleyemiyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgalden koruyorsunuz, öyle mi?"
Türkiye’nin hiçbir ülkenin şemsiyesi veya koruması altında hareket etmediğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kudrette bir devlet olduğunun altını çizdi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi göbek bağını kesecek kadar büyük bir devlettir. Biz hiçbir ittifakta birisi bize saldırırsa arkasına sığınıp kendimizi korumakla ilgili bir yaklaşım benimsemeyiz. İran ne zaman Türkiye'yle ilgili pozitif bir gündem yakalasa, kalkıp yine kendi ayağına sıkacak açıklamalar yapıyor. Biraz çenelerini kapatıp komşularıyla ilişkilerine odaklanmaları gerekir."
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’den dikkat çeken ve tartışma yaratacak açıklamalar gelmişti. İsrail’in bölge ülkelerine yönelik yayılmacı politikalarına değinen Rızai, İsrail'in Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi işgal etmeyi planladığını öne sürmüş, Tahran yönetiminin bu süreçte kritik bir rol oynadığını savunan Rızai, "Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Irak'ın egemenliğinin korunmasına biz katkı sunduk. İsrail buraları işgal edecekti, biz engelledik" iddialarında bulunmuştu. İranlı yetkilinin bu cüretkar sözleri uluslararası kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. yenişafak
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