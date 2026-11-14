Mete Yarar 'bu kadar da olmaz ya' diyerek çılgına döndü: Sarayınızda ağırladığınız liderler ölüyor

"Siz bu kadar büyük işgalleri durdurabiliyorsanız, Esad'ı da korusaydınız, Esad'ı yıktırmasaydınız! Türkiye kendini koruyamıyor, Suudi Arabistan kendini koruyamıyor... Yani siz onlar işgal edeceklerdi de bizim işgalimizi mi durdurdunuz? Böyle mantıksız bir konuşma, bu kadar büyük bir gaf olmaz ya."