Bingöl’de baharın habercisi yüzünü gösterdi
Bingöl'de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak bilinen kardelenler doğada görülmeye başlandı.
Bingöl'de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak bilinen kardelenler doğada görülmeye başlandı.
Kış mevsiminin zorlu geçtiği Bingöl’de, kar örtüsünün yer yer erimesiyle birlikte toprak yüzüne çıkan kardelen çiçekleri, doğayı yeniden canlandırdı.
Beyaz görüntüsüyle dikkat çeken kardelenler, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda kendini göstermeye başladı.
Soğuk hava şartlarına rağmen karın altından çıkarak açan kardelenler, doğaseverlerin de ilgisini çekti.
Soğuk hava şartlarına rağmen karın altından çıkarak açan kardelenler, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Baharın gelişinin simgesi olarak bilinen nadide çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
