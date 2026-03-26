İsrail-İran gerilimi sürerken MSB'den flaş adım: Türk askeri Bağdat'tan tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler neticesinde "NATO Irak Misyonu"nun çekilmesine karar verildiği duyuruldu.
Alınan bu stratejik karar doğrultusunda, Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye'ye tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye ayrıca, NATO'nun planı kapsamında müttefik ülke personelinin sahadan tahliye edilme operasyonlarına da doğrudan destek sağladı.
Toplantıda Orta Doğu'daki tırmanışa da dikkat çeken Bakanlık, ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ve İsrail’in devam eden saldırganlığının bölgesel barış ile istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Türkiye, tüm tarafların itidal göstermesi ve mevcut ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu koruyor.
MSB, İsrail’in Lübnan’da altyapı ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğinin altını çizdi. İsrail ordusunun Litani Nehri güneyine icra ettiği kara harekâtı ve nehir üzerindeki köprüleri imha etmesi, önümüzdeki döneme yönelik yeni bir işgal politikasının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Bakanlık yetkilileri, İsrail’in Suriye’nin güneyinde yürüttüğü faaliyetlerin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini; Batı Şeria’da artan yasa dışı yerleşimlerin ise bölgesel kırılganlığı daha da artırdığını bildirdi.
Kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin ve Filistinlilerin temel haklarının korunmasının elzem olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum, artan ihlallerin önlenmesi adına acilen sorumluluk almaya davet edildi.
