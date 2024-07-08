Uğurcan Çakır: “Finalde olmayı hak ediyorduk”

Hem taktik anlamında hem takımın sahaya koyduğu ruh anlamında gerçekten güzel bir kamp geçti bizim için. Çok genç, çok yetenekli futbolcular var bu kadroda. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da turnuva özelinde oyun planları bence çok başarılıydı. Çok genç, çok parlak bir jenerasyon var. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.