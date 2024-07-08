2024-07-08 08:38:15 Uğurcan Çakır: “Finalde olmayı hak ediyorduk”
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde elenmesinin ardından Türkiye’ye dönen milli kaleci Uğurcan Çakır, “Finalde olmak isterdik. Bizim adımıza iyi bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize” dedi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda’ya elenen A Milli Futbol Takımı, Türkiye’ye döndü. Milli kaleci Uğurcan Çakır, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Finalde olmayı hak ettiklerini söyleyen Çakır, “Finalde olmak isterdik.