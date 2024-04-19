  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Klozetin üstüne sakın peçete sermeyin: Uzmanlardan şoke eden açıklama

Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Milyonlar merakla bekliyordu! Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Sezon sonu gelecek...

Ahmet Hakan, AK Partili o isimlere “kötü haberi” “Geliyor gelmekte olan” diyerek verdi! Bakalım şimdi ne olacak

Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası: Fenerbahçe'nin yanı başındaki tehlikeyi açıkladı... Flaş gelişme duyuruldu

Emekli zammı bekleyenler dikkat! Flaş gelişme duyuruldu

Erdoğan’dan beklenmedik “İran” ayarı! “Filistin bezirgânı” muhteremlere büyük şok! “Çok mahcup olursunuz, boş yapmayın”

Tiktok'ta tehlikeli akım! Gençler arasından yayılıyor

Ahmet Hakan’dan bomba “Tayyip Erdoğan” yazısı! O “şifre”yi böyle çözdü

AK Parti MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran “İmamoğlu” sözleri! Dikkat çeken iddia! O isme, “Bunu nasıl söylersin?” diyerek tepki gösterdi

Gündem
3
Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

2024-04-19 15:43:00
Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar, yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kullandı. Dündar’dan, evlilik dışı bir kızı olduğu yönündeki iddialara canlı yayında skandal bir açıklama geldi. Yaptığı ahlaksızlığı meşru göstermeye kalkan Dündar’ın rezilliğine ünlü sunucu Ece Üner'in kahkahalarla karşılık vermesi ise “pes” dedirtti.

#1
Foto - Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Hakkında babalık davası açılan ve Atatürkçüler tarafından duayen ve ilkeli gazeteci diye pazarlanan 80 yaşındaki Uğur Dündar, olayın detaylarını anlatmak için Ece Üner'in programına konuk oldu. Davada adı geçen Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve ilişki yaşamadıklarını ileri süren Dündar, canlı yayında cinsel yaşam edebiyatı yapıp yaşadığı rezillikleri meşrulaştırmaya kalktı.

#2
Foto - Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Dündar’ın “Araştırma yaptım, önce bu hanımefendi anne olan kişinin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok samimi bir arkadaşım var, hala konuşuyoruz. O arkadaşıma sordum, dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun? dedim. 'Asla ya' dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık. E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki" sözleri, başta Ece Üner olmak üzere stüdyodakileri nedense kahkahaya boğdu. Söz konusu görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli geçit yapmış! Aranan emniyet müdürü bakın nasıl yakalandı
Gündem

Gizli geçit yapmış! Aranan emniyet müdürü bakın nasıl yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü., hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.
CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı
Gündem

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Seçimlere kadar CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda sayfası gibi çalışan ancak son günlerde muhalif tavır takınan “İstanbul Tak..
Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler
Gündem

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kulla..
Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! AK Partili isim, bakanlıkta kendisini tehdit eden Süleymancıyı fotoğrafıyla ifşa etti

Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! AK Partili isim, bakanlıkta kendisini tehdit eden Süleymancıyı fotoğrafıyla ifşa etti
Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme
Gündem

Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız ’Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine’ ek olarak sunulmas..
“Seçimi kazandığımızda AK Parti’ye geçeceğiz

“Seçimi kazandığımızda AK Parti’ye geçeceğiz" diyen Yeniden Refahlılara destek veren AK Partililer bakın kimlermiş
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23