Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be

Dündar’ın “Araştırma yaptım, önce bu hanımefendi anne olan kişinin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok samimi bir arkadaşım var, hala konuşuyoruz. O arkadaşıma sordum, dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun? dedim. 'Asla ya' dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık. E ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok ki" sözleri, başta Ece Üner olmak üzere stüdyodakileri nedense kahkahaya boğdu. Söz konusu görüntüler büyük tepkiye yol açtı.