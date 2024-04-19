2024-04-19 15:43:00 Uğur Dündar’ın edepsiz çıkışı sunucu Ece Üner’e kahkaha attırdı! Sizde hiç utanma arlanma yok mu be
Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar, yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kullandı. Dündar’dan, evlilik dışı bir kızı olduğu yönündeki iddialara canlı yayında skandal bir açıklama geldi. Yaptığı ahlaksızlığı meşru göstermeye kalkan Dündar’ın rezilliğine ünlü sunucu Ece Üner'in kahkahalarla karşılık vermesi ise “pes” dedirtti.