2023-02-04 10:09:52 Uğur Dündar'ın büyük acısı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Uğur Dündar'ın kardeşi Gülten Dündar, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin vefatını şu sözlerle duyurdu:
"Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağolsun."
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