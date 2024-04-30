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Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

2024-04-30 06:00:00
Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... “Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer”

Türkiye günlerdir Suphiye Orancı ve kızlarını konuşuyor. Orancı'nın Metin Akpınar'la olan ilişkisinden olan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da "medya dünyasından" olduğunu iddia etmişti. Bu iddia sonrası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. DNA raporu ile ilgili çelişkili iddiaların ardından Dündar'ın kendisiyle ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirmesi 'bunun neresi araştırmacı gazeteciliğe uyuyor' sorusunu sordurup, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken, söz konusu skandalda yeni bir perde aralandı.

1
#1
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı adına açılan hesaptan Nebioğlu'na gelen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz" ifadeleri yer aldı. Duygu Nebioğlu'nun "Hafta içi 1980 yıllarını konuşacağız" şeklindeki paylaşımı ise büyük merak uyandırdı.

#2
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte Instagram hesabı açıldığını paylaştı.

#3
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

Fake (sahte) profili ifşa eden Nebioğlu, "Bu hesap annemin hesabı değildir. Lütfen şikayet eder misiniz? Doğru yolda olmasaydım..."

#4
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

"Eğer beni, bizi rahatsız eden hesaplarla karşılaşmayacaktık. Malum dayak yiyince dayak atmayı öğreniyorsun..."

#5
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

"Sen her kimsen seni attığın mesajlarla döverim sanıyorsan yanılıyorsun. Senin ve senin gibileri yıllardır emek verdiğim zekamla gömerim" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

Duygu Nebioğlu, annesi adına açılan sahte hesaptan mesajlar aldığını da açıkladı. Suphiye Orancı adlı sahte hesaptan peş peşe gelen mesajlar ise şöyle...

#7
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

"-Noldu Duygu işine gelmeyince yorumlara kapadın? İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz. -Anneni arıyorum diye Müge Anlı'ya çıktın döndün ablalarının babalarına geldin.

#8
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

-Ablalarının aklı yok mu onlar araması lazım sana b*k yemek düşer."

#9
Foto - Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... "Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer"

Nebioğlu ise bu mesajlara, "Biraz daha üreterek yaz madem" cevabını yolladı. Açılan sahte hesabın profil bilgilerinde ise "Figüran, artiz, siıa kızı, anne, 1 gecelik değil 1 ömürlük aşk kadını" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Duygu Nebioğlu'nun, "Tezlerini nasıl çürüttüğümü hafta içi anlatıyorum. 1980 yıllarını konuşacağız" şeklindeki paylaşımı da şimdiden merak konusu oldu.

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