Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde! Çıldırtan sözler... “Ablalarının aklı yok mu? Sana b*k yemek düşer”

Türkiye günlerdir Suphiye Orancı ve kızlarını konuşuyor. Orancı'nın Metin Akpınar'la olan ilişkisinden olan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da "medya dünyasından" olduğunu iddia etmişti. Bu iddia sonrası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. DNA raporu ile ilgili çelişkili iddiaların ardından Dündar'ın kendisiyle ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirmesi 'bunun neresi araştırmacı gazeteciliğe uyuyor' sorusunu sordurup, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken, söz konusu skandalda yeni bir perde aralandı.