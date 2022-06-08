UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacak?

Bu derecesiyle ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seribaşı olacak. Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag. Trabzonspor'un diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek. Bu aşamada takımlar klasmanındaki yerleri itibarıyla Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkati çekiyor. Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. Hırvat ekibi, organizasyona ikinci ön elemeden katılacak.