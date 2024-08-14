2024-08-14 07:56:41 UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 1 - Lille: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 54. dakikada Dzeko’nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan İsmail Yüksek’in şutunda kaleci Chevalier topun sahibi oldu. 65. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Cabella pasını Meunier’e aktardı. Meunier’nin ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden içeriye çevirdiği topa kale önünde Jonathan David’in dokunuşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.