Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına “Evinizde stok yapın” diyor!
Avrupa'da peş peşe yapılan sivil savunma hazırlıkları dikkat çekiyor. Almanya vatandaşından 10 günlük, İsveç ve Norveç en az bir haftalık, birçok Avrupa ülkesi ise en az 72 saatlik yiyecek, su ve temel ihtiyaç malzemesini hazır tutmasını istiyor. Peki hükümetler neden şimdi bu hazırlıkları hızlandırıyor? Resmî belgelerde savaş, sabotaj, siber saldırı ve kritik altyapının çökmesi gibi senaryoların açıkça yer alması “Avrupa neye hazırlanıyor?” sorusunu gündeme taşıyor.