Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına “Evinizde stok yapın” diyor!

ALMANYA: 10 GÜNLÜK STOK HAZIRLAYIN Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), vatandaşların mümkünse 10 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yiyecek ve içecek bulundurmasını tavsiye ediyor. En az üç günlük stokun bile faydalı olacağı belirtilirken yetişkin bir insan için günlük en az 1,5 litre içecek, yemek hazırlamak için de ilave su hesaplanması öneriliyor. Ancak Almanya'nın güncel rehberindeki asıl dikkat çekici bölüm, hazırlık yapılması istenen tehditlerin tanımında bulunuyor. BBK, aşırı hava olaylarının yanı sıra siber saldırı, dezenformasyon ve sabotajın kritik altyapıyı hedef alabileceğine dikkat çekiyor. Ve daha çarpıcı bir ifade kullanıyor: Almanya açısından “savaşın birkaç yıl öncesine kıyasla artık o kadar ihtimal dışı görünmediği” belirtiliyor.