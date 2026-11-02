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Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına “Evinizde stok yapın” diyor!

Avrupa'da peş peşe yapılan sivil savunma hazırlıkları dikkat çekiyor. Almanya vatandaşından 10 günlük, İsveç ve Norveç en az bir haftalık, birçok Avrupa ülkesi ise en az 72 saatlik yiyecek, su ve temel ihtiyaç malzemesini hazır tutmasını istiyor. Peki hükümetler neden şimdi bu hazırlıkları hızlandırıyor? Resmî belgelerde savaş, sabotaj, siber saldırı ve kritik altyapının çökmesi gibi senaryoların açıkça yer alması “Avrupa neye hazırlanıyor?” sorusunu gündeme taşıyor.

#1
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Avrupa'da hükümetlerin vatandaşlarına yaptığı olağanüstü durum hazırlığı çağrıları giderek yaygınlaşıyor. Evlerde su ve yiyecek bulundurulmasından pilli radyolara, ilaçlardan nakit paraya kadar uzanan listeler yayımlanıyor. Bu hazırlıkların arkasındaki gerekçeler ise dikkat çekici.

#2
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

ALMANYA: 10 GÜNLÜK STOK HAZIRLAYIN Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), vatandaşların mümkünse 10 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yiyecek ve içecek bulundurmasını tavsiye ediyor. En az üç günlük stokun bile faydalı olacağı belirtilirken yetişkin bir insan için günlük en az 1,5 litre içecek, yemek hazırlamak için de ilave su hesaplanması öneriliyor. Ancak Almanya'nın güncel rehberindeki asıl dikkat çekici bölüm, hazırlık yapılması istenen tehditlerin tanımında bulunuyor. BBK, aşırı hava olaylarının yanı sıra siber saldırı, dezenformasyon ve sabotajın kritik altyapıyı hedef alabileceğine dikkat çekiyor. Ve daha çarpıcı bir ifade kullanıyor: Almanya açısından “savaşın birkaç yıl öncesine kıyasla artık o kadar ihtimal dışı görünmediği” belirtiliyor.

#3
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Almanya açısından “savaşın birkaç yıl öncesine kıyasla artık o kadar ihtimal dışı görünmediği” belirtiliyor.

#4
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

İSVEÇ: EN AZ BİR HAFTA KENDİNİZİ İDARE EDEBİLMELİSİNİZ Benzer hazırlık İsveç'te de var. İsveç makamları vatandaşlardan elektrik, su veya yiyecek satın alma imkânı bulunmadığı bir durumda en az bir hafta boyunca kendi kendilerine yetebilecek şekilde hazırlanmalarını istiyor. Bu hazırlıklar yalnızca doğal afetler üzerinden yürütülmüyor. İsveç'in sivil savunma sisteminde kriz ve savaş durumlarına yönelik hazırlıklar da bulunuyor.

#5
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

NORVEÇ DE 7 GÜN DİYOR Norveç'in tavsiyesi de dikkat çekici. Norveç Sivil Koruma makamları, vatandaşların elektrik, su, kanalizasyon, internet, cep telefonu şebekeleri ve ödeme sistemleri çalışmasa bile bir hafta boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmalarını istiyor. Peki Norveç hangi ihtimalleri sayıyor? Aşırı hava olayları, salgınlar ve kazaların yanı sıra sabotaj ve en kötü senaryoda savaş. Norveç ayrıca 2026'yı “Total Defence Year – Topyekûn Savunma Yılı” ilan etti.

#6
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Norveç Silahlı Kuvvetlerinin resmî açıklamasında Avrupa'nın yeniden savaş ve artan belirsizlikle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıya bulunduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Norveç makamları ülkeleri için yakın bir savaş tehlikesi bulunmadığını da özellikle belirtiyor.

#7
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

FİNLANDİYA: EVİNİZDE EN AZ 72 SAATLİK MALZEME BULUNSUN Finlandiya da vatandaşlarına evlerinde en az üç gün yetecek su, yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmalarını tavsiye ediyor. Haziran 2026'da güncellenen resmî rehberde hanelerin olağanüstü bir durumda en az 72 saat kendi imkânlarıyla yaşayabilmesi hedefleniyor.

#8
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

AVRUPA BİRLİĞİ DE 450 MİLYON İNSANI HAZIRLAMAK İSTİYOR Mesele yalnızca birkaç ülkenin aldığı tedbirlerden ibaret değil. Avrupa Komisyonunun Hazırlık Birliği Stratejisi, AB genelinde vatandaşların kriz halinde en az 72 saat kendi kendilerine yetebilecek seviyeye ulaşmasını hedefliyor. Daha da önemlisi, AB'nin stoklama stratejisinde Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu riskler arasında artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar, hibrit tehditler ve siber saldırılar açıkça sayılıyor. AB belgesinde stoklamanın, kriz hazırlığının yanı sıra “çatışma senaryolarına karşı caydırıcılık ve hazırlığın” da bir parçası olduğu belirtiliyor.

#9
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

SADECE YİYECEK DEĞİL! SIĞINAKLAR DA HAZIRLANIYOR Kuzey ve Doğu Avrupa'daki tablo yalnızca mutfak dolaplarına konulacak konservelerden ibaret değil. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Finlandiya, İsveç, Polonya ve Baltık ülkeleri sivil savunma hazırlıklarını hızlandırdı. Sığınakların yenilenmesi, tahliye planlarının hazırlanması, kritik altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara ilk yardım ile kriz koşullarında hayatta kalma eğitimi verilmesi gibi çalışmalar yürütülüyor.

#10
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

PEKİ NÜKLEER SAVAŞ MI BEKLİYORLAR? Bugün elde bulunan resmî açıklamalardan “Avrupa hükümetleri yaklaşan bir nükleer savaşı biliyor” sonucunu çıkarmak mümkün değil. Ülkelerin yayımladığı belgeler tek bir tehdide değil; savaş, sabotaj, siber saldırı, uzun süreli elektrik ve iletişim kesintileri, salgınlar ve doğal afetleri kapsayan çoklu kriz senaryosuna dayanıyor.

#11
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Ancak değişen şey açık: Avrupa'da birkaç yıl önce uzak ihtimal olarak görülen savaş senaryosu artık resmî sivil savunma planlarının açıkça içine girmiş durumda. Almanya 10 günlük stoktan, İsveç ve Norveç bir haftalık hazırlıktan söz ediyor. AB ise yüz milyonlarca vatandaşının ilk 72 saati devlet yardımına ihtiyaç duymadan geçirebilmesini hedefliyor.

#12
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Dolayısıyla asıl soru belki de “Yarın nükleer savaş mı çıkacak?” değil; “Avrupa hükümetleri neden halklarını yeniden savaş şartlarında yaşamaya hazırlıyor?”

#13
Foto - Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına "Evinizde stok yapın" diyor!

Son yıllarda atılan adımlar, Avrupa'nın güvenlik algısının köklü biçimde değiştiğini ve hükümetlerin artık en kötü ihtimalleri de masaya koyduğunu gösteriyor.

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