Çin’de elektrikli kamyonlar satışların yarısını geçti: Dizel talebi geriliyor

Rhodium Group verilerine göre Çin’de dizel rafineri üretimi Nisan 2023’te zirve yaptı. Aynı dönemde günlük yaklaşık 4,7 milyon varil olan dizel tüketimi, Nisan 2025’te 4 milyon varile geriledi. Kpler’in tahminleri, düşüşün 2026’da da sürdüğüne işaret ediyor. Dizel talebinin mayısta yıllık bazda günlük yaklaşık 420 bin varil, haziranda ise 460 bin varil azaldığı hesaplanıyor. Yılın tamamında günlük 230 bin varillik düşüş, 2027’de ise günlük 64 bin varillik sınırlı toparlanma öngörülüyor. Kpler ayrıca LNG’li ve elektrikli kamyonların 2026’da günlük yaklaşık 680 bin varillik dizel tüketimini ikame ettiğini hesaplıyor. Bunun 450 bin varillik bölümü LNG’li, 230 bin varillik bölümü elektrikli kamyonlardan kaynaklanıyor. Karayolu yük taşımacılığının temmuza kadar yaklaşık yüzde 3 büyümesi, tüketimdeki gerilemenin taşınan yük azalırken gerçekleşmediğini gösteriyor. AVRUPA VE ABD’DE DÖNÜŞÜM DAHA YAVAŞ Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği’nde 2026’nın ilk dokuz ayında 16 ton ve üzeri 5 bin 120 elektrikli ağır kamyon tescil edildi. Yıllık artış yüzde 59,9 olsa da elektrikli modellerin pazar payı yüzde 2,5’te kaldı. Dizel araçlar ise yeni kayıtların yüzde 91,7’sini oluşturdu. ABD’de elektrikli Class 8 kamyonların satış payına ilişkin resmi veri bulunmuyor. Tesla Semi için ZET SCALE üzerinden verilen 2 bin 500 araçlık sipariş, mevcut elektrikli ağır kamyon filosunu yaklaşık iki katına çıkarabilecek büyüklük taşıyor. Bununla birlikte yılda yaklaşık 230 bin Class 8 kamyonun satıldığı ülkede elektriklilerin payının yüzde 1’in oldukça altında kaldığı belirtiliyor. Satın alma maliyetleri de dönüşümü zorlaştırıyor. ICCT’ye göre ABD’de elektrikli Class 8 çekicilerin ortanca fiyatı 411 bin 200 dolar, dizel modellerin ise 172 bin 500 dolar seviyesinde. Ticari elektrikli araçlara yönelik federal vergi kredilerinin 2025’te sona ermesi ve Kaliforniya’nın filolara sıfır emisyonlu kamyon alımı zorunluluğu getirecek düzenlemeyi askıya alması da geçişi yavaşlatan etkenler arasında yer alıyor