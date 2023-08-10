  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkesin evinde ve işyerinde bulunuyor! O eşya altın değerinde, sakın çöpe atmayın sakın

Emekli albay Putin'i üzecek haberi verdi! Türkiye üretti, S-400'den daha iyi

Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Türk gemisi yola çıktı! Yunanistan alarma geçti, inanılmaz tedirginler

Kızıl gezegen Mars daha hızlı dönmeye başladı: İşte bilim insanlarının yorumu

Kaliteli dondurma nasıl anlaşılır? İşte doğru dondurma seçmenin püf noktaları

Malatya'daki deprem sonrası İstanbul için korkutan açıklama: Her şey bunu gösteriyor

Dev market iflas etti! 400 mağazayı apar topar kapatacaklar... Binlerce çalışan işsiz kalacak

Dünyada eşi benzeri yok! Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü

İçerisinde HAARP teknolojisi olduğu söylenen gemiyle Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
Otomotiv
8
Ucuz elektrikli otomobil savaşı

2023-08-10 23:43:07
Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Dacia Spring ile başlayan ucuz elektrikli otomobil yarışına Citroen C3 de katılıyor.

#1
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Dacia Spring ile birlikte markalar ucuz elektrikli otomobillere karşı ilgilerini arttırdı.

#2
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Öyleki birçok marka elektriklenme yolundaki ilerleyişine hız verirken bir yandan da maliyet hesaplarına ciddi ciddi kafa yormaya başladı.

#3
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Bu kapsamda birçok marka Dacia’nın yeni piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı elektriklisiyle rakip modeller duyurmaya başladı. İşte elektrikli Citroen C3 ve detayları…

#4
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır geçtiğimiz günlerde bir ucuz elektrikli otomobil haberi daha yapmıştık. O haberimizde de belirttiğimiz üzere tüm dünya daha ucuz otomobillere yönelmiş durumda. Birçok kullanıcı uygun fiyatlı, ucuz otomobil arayışını arttırdı. Bu duruma markalarda kayıtsız kalmadı tabii. Bu kapsamda Dacia’nın ardından Fiat ve şimdiyse Citroen yeni bir duyuru ile geldi.

#5
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Citroen’den gelen açıklamaya göre marka kullanıcıların uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayışlarına kayıtsız kalmamış gibi gözüküyor. Çıkan haberlere göre Citroen, aynı C4 modellerine yaptığı gibi C3 modeline de yeni bir elektrikli versiyon ekliyor. Fiyatı ise rakipleriyle kıyaslandığında oldukça rekabetçi olacak gibi. Yeni elektrikli Citroen C3 modelinin 900 bin TL’den fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

#6
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Bu fiyat gamında diğer modellere ve Citroen C3’ün satış fiyatına baktığımızdaysa otomobilin kimlerle rakip olacağı ve nasıl donanımlar sunacağını azda olsa kestirebiliyoruz. İşte güncel olarak piyasadaki rakipleri…

#7
Foto - Ucuz elektrikli otomobil savaşı

O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar
Ekonomi

O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar

Rusya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft, Türkiye'de 336 milyon dolara Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı...
Ramazan Kurtoğlu ‘Olağan dışı şeyler olacak’ diyerek uyardı: O tarihe kadar ne yapıp edip tedarik edin
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu ‘Olağan dışı şeyler olacak’ diyerek uyardı: O tarihe kadar ne yapıp edip tedarik edin

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, gıda krizi ve artan fiyat artışlarına ilişkin çok kritik bir uyarıda bulundu...
GSS Prim Borcu olanlar dikkat! Hemen e-devlet’ten kontrol edin
Ekonomi

GSS Prim Borcu olanlar dikkat! Hemen e-devlet’ten kontrol edin

31 Aralık 2022 yılından öncesinde kesilmiş veya birikmiş borçlardan 2000 TL’ye kadar olanı silinecekti. Bugün e-devlet’i kontrol edenler 200..
Hainlik daha başka nasıl olur! Fatih Portakal ve ortağı işbaşında
Gündem

Hainlik daha başka nasıl olur! Fatih Portakal ve ortağı işbaşında

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki rezil sözleriyle Türkiye'ye olan düşmanlığını gözler önüne seren Fatih Portakal, "Hainlik daha b..
İbre tersine döndü! Ekrem İmamoğlu’na anket şoku
Gündem

İbre tersine döndü! Ekrem İmamoğlu’na anket şoku

Ekrem İmamoğlu’na bir şok da anketlerden geldi. Tatil beldelerinden geri durmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anketlerde yüzde 20’lik ..
Fatih Altaylı fena gaza bastı! 'Açıklamayan şerefsizdir'
Medya

Fatih Altaylı fena gaza bastı! 'Açıklamayan şerefsizdir'

Habertürk'ten kovulan Fatih Altaylı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "satılık gazeteciler" konusunda çok sert tepki gösterdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23