Ucuz elektrikli otomobil savaşı

Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır geçtiğimiz günlerde bir ucuz elektrikli otomobil haberi daha yapmıştık. O haberimizde de belirttiğimiz üzere tüm dünya daha ucuz otomobillere yönelmiş durumda. Birçok kullanıcı uygun fiyatlı, ucuz otomobil arayışını arttırdı. Bu duruma markalarda kayıtsız kalmadı tabii. Bu kapsamda Dacia’nın ardından Fiat ve şimdiyse Citroen yeni bir duyuru ile geldi.