2023-08-10 23:43:07 Ucuz elektrikli otomobil savaşı
Dacia Spring ile başlayan ucuz elektrikli otomobil yarışına Citroen C3 de katılıyor.
Dacia Spring ile başlayan ucuz elektrikli otomobil yarışına Citroen C3 de katılıyor.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Dacia Spring ile birlikte markalar ucuz elektrikli otomobillere karşı ilgilerini arttırdı.
Öyleki birçok marka elektriklenme yolundaki ilerleyişine hız verirken bir yandan da maliyet hesaplarına ciddi ciddi kafa yormaya başladı.
Bu kapsamda birçok marka Dacia’nın yeni piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı elektriklisiyle rakip modeller duyurmaya başladı. İşte elektrikli Citroen C3 ve detayları…
Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır geçtiğimiz günlerde bir ucuz elektrikli otomobil haberi daha yapmıştık. O haberimizde de belirttiğimiz üzere tüm dünya daha ucuz otomobillere yönelmiş durumda. Birçok kullanıcı uygun fiyatlı, ucuz otomobil arayışını arttırdı. Bu duruma markalarda kayıtsız kalmadı tabii. Bu kapsamda Dacia’nın ardından Fiat ve şimdiyse Citroen yeni bir duyuru ile geldi.
Citroen’den gelen açıklamaya göre marka kullanıcıların uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayışlarına kayıtsız kalmamış gibi gözüküyor. Çıkan haberlere göre Citroen, aynı C4 modellerine yaptığı gibi C3 modeline de yeni bir elektrikli versiyon ekliyor. Fiyatı ise rakipleriyle kıyaslandığında oldukça rekabetçi olacak gibi. Yeni elektrikli Citroen C3 modelinin 900 bin TL’den fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.
Bu fiyat gamında diğer modellere ve Citroen C3’ün satış fiyatına baktığımızdaysa otomobilin kimlerle rakip olacağı ve nasıl donanımlar sunacağını azda olsa kestirebiliyoruz. İşte güncel olarak piyasadaki rakipleri…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23