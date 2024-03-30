2024-03-30 13:02:36 Üçü bir arada kirli ittifak
Yerel seçimlere artık saatler kaldı. Yarın sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye aylardır CHP-Kandil-DEM ittifakına şahitlik ediyor. Özellikle İstanbul üzerinde kurulan kirli ittifak terörün siyasi ayağı DEM içindeki çatlakları da gün yüzüne çıkardı. Uzun süredir suskunları oynayan Leyla Zana'nın partisi için oy istemesi Ekrem İmamoğlu ile ittifakı destekleyen Kandil hattını rahatsız etti. Eski HDP'li Altan Tan bu noktayı, "PKK da eski siyasetini devam ettirsin, silah, çatışma devam etsin, 40 yıllık hikâye devam etsin diye Ekrem İmamoğlu'na oy verecek." ifadeleriyle itiraf ederken Sabah Yazarı Mahmut Övür İstanbul'da kurulan tezgahı ve kavgayı ifşa eden bir yazı kaleme aldı.