2020-05-13 10:24:54 Ücretsiz izin kullananlar AGİ alacak mı? AGİ ödemeleri
Ücretsiz izin kullanan asgari geçim indirimi (AGİ) verilecek mi? Ücretsiz izne çıkan AGİ alabilir mi? Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı? Soruları koronavirüs tedbirleri kapsamında devletin ücretsiz olarak izne çıkartılanlara verdiği nakdi ödeme sonrası gündeme geldi. Ücretsiz izin desteği ne kadar? İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Peki ücretsiz izin kullananlar AGİ alacak mı?