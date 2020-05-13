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Ekonomi
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Ücretsiz izin kullananlar AGİ alacak mı? AGİ ödemeleri

2020-05-13 10:24:54
Ücretsiz izin kullananlar AGİ alacak mı? AGİ ödemeleri

Ücretsiz izin kullanan asgari geçim indirimi (AGİ) verilecek mi? Ücretsiz izne çıkan AGİ alabilir mi? Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı? Soruları koronavirüs tedbirleri kapsamında devletin ücretsiz olarak izne çıkartılanlara verdiği nakdi ödeme sonrası gündeme geldi. Ücretsiz izin desteği ne kadar? İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Peki ücretsiz izin kullananlar AGİ alacak mı?

#1
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden koronavirüs Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden koronavirüs Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi.

#2
Foto - Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

#3
Foto - Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Peki ücretsiz izne ayrılan çalışan AGİ alabilir mi?

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Peki ücretsiz izne ayrılan çalışan AGİ alabilir mi?

#4
Foto - Ücretsiz izinde AGİ alınır mı?

Ücretsiz izinde AGİ alınır mı?

#5
Foto - Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir.

Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir.

#6
Foto - Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir.

Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir.

#7
Foto - Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.

Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.

#8
Foto - Asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti.

Asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti.

#9
Foto - İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplanmıştı.

İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplanmıştı.

#10
Foto - 2020 AGİ tablosu

2020 AGİ tablosu

#11
Foto - Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

#12
Foto - Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

#13
Foto - Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

#14
Foto - Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

#15
Foto - Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL.

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