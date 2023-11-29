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Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

2023-11-29 18:18:31
Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Depremde hayvanları telef olan üreticilere büyükbaş hayvan dağıtıldı Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman’da, enkaz altında kalarak telef olan hayvanlar için üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce binanın da yıkıldığı 6 Şubat depreminde Adıyaman’da binlerce küçük ve büyükbaş hayvanda enkaz altında kalarak telef olmuştu.

#1
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 356 çiftçiye daha önceden 10 bin 859 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştı. Enkaz altında kalarak hayvanı telef olan 386 üretici için ise TİGEM tarafından bin 95 büyükbaş hayvan gönderildi.

#2
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında bulunan bir çiftlik alanında düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, çiftçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

#3
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, “Devletimiz ilk günden itibaren milletimizin de büyük dayanışmasıyla bu kayıpları telefi edebilmek için vatandaşlarımızı tekrardan eski günlerine döndürebilmek için, eski refah düzeylerine kavuşturabilmek için yoğun bir çaba içerisinde. Bir taraftan yıkılan şehirlerimizi, köylerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Evini kaybeden, konutunu kaybeden vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde ettiriyoruz” dedi.

#4
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Varol, “Diğer taraftan şehrimizin ayağa kalkması için ekonomimize, küçük esnafımıza, sanayimize elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da özellikle kırsalda işte bugün bir araya gelmemize vesile olan deprem sırasında veya deprem sonrasında hayvanları telef olan vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar tüm imkanlarla destek olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde 11 bine yakın küçükbaş, bin 100’e yakın büyükbaş hayvan telefi karşılığında devletimizin sağladığı destekle bu hayvanlar vatandaşlarımıza dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Ben bu yaralarımızı saracağımıza, tekrardan ayağa kalkacağımıza, hızlı sürede konutları inşa edip hem eski faaliyetlerimizi, tarım faaliyetlerimize, hayvancılık faaliyetlerimize, ekonomik faaliyetlerimize hızlıca döneceğimize ben yürekten inanıyorum. Bunun için gece, gündüz koşturuyoruz, gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş ekseninde meydana gelen depremde hayvanları telef olan çiftçilerimize bugün burada büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Daha öncede ilimizde 10 bin 859 adet koyun ve keçi 356 çiftçimize dağıttık. Bugün burada da 386 çiftçilerimize büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu hayvanlar Tarım Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden temin edildi ve hayvanı ölenlere bire bir hayvan veriyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, bugün dağıttığımız hayvanlar çiftçilerimizin elindeki hayvanlardan çok çok iyi. TİGEM’de tamamen soy kütüğü, ön soy kütüğü, anne ve babası belli, süt verimi ile diğer değerleri belli sayısallaştırılmış hayvanlarımızdır. Bugün burada dağıtacağımızın toplam bedeli 161 milyon TL’dir” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Depremde 2 büyükbaş hayvanını kaybeden ve 2 büyükbaş hayvan almaya gelen Fadime Gündoğdu ise, “İki katlı evim vardı, betondu ve alt katı ahırdı. Zaten ilk katı yere çöktü. Çocuklarım kurtuldu, hayvanlarım telef oldu. Altta bir şey kurtulmadı. Devletimizden Allah razı olsun, 2 tane inek alacağım” diye konuştu.

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