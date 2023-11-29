Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak

Varol, “Diğer taraftan şehrimizin ayağa kalkması için ekonomimize, küçük esnafımıza, sanayimize elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da özellikle kırsalda işte bugün bir araya gelmemize vesile olan deprem sırasında veya deprem sonrasında hayvanları telef olan vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar tüm imkanlarla destek olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde 11 bine yakın küçükbaş, bin 100’e yakın büyükbaş hayvan telefi karşılığında devletimizin sağladığı destekle bu hayvanlar vatandaşlarımıza dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Ben bu yaralarımızı saracağımıza, tekrardan ayağa kalkacağımıza, hızlı sürede konutları inşa edip hem eski faaliyetlerimizi, tarım faaliyetlerimize, hayvancılık faaliyetlerimize, ekonomik faaliyetlerimize hızlıca döneceğimize ben yürekten inanıyorum. Bunun için gece, gündüz koşturuyoruz, gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.