2023-11-29 18:18:31 Ücretsiz 10 bin 859 küçük baş hayvan dağıtılmıştı: Şimdi de; bin 95 büyükbaş hayvan daha dağıtılacak
Depremde hayvanları telef olan üreticilere büyükbaş hayvan dağıtıldı Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman’da, enkaz altında kalarak telef olan hayvanlar için üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce binanın da yıkıldığı 6 Şubat depreminde Adıyaman’da binlerce küçük ve büyükbaş hayvanda enkaz altında kalarak telef olmuştu.