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Dünya
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Uçakta ceset paniği

2022-10-28 13:33:39
Uçakta ceset paniği

Reuters'ın haberine göre, dün İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'nın Frankfurt kentine inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulundu.

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Foto - Uçakta ceset paniği

Cesedin, Franfurt'ta yolcuların inmesinden sonra uçağın kontrolleri sırasında tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu ifade edildi.

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Foto - Uçakta ceset paniği

Açıklama yapan personel, rutin kontrol sırasında gözüne bir gariplik takıldığını ifade etti. Olay sebebiyle bugün Tahran'dan gerçekleştirilecek bütün uçuşlar iptal edildi. Cesedin kimliği ile ilgili henüz bir bilgi yok.

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Foto - Uçakta ceset paniği

Aynı zamanda Tahran, Lufthansa ve federal polisten de konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

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