2022-10-28 13:33:39 Uçakta ceset paniği
Reuters'ın haberine göre, dün İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'nın Frankfurt kentine inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulundu.
Reuters'ın haberine göre, dün İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'nın Frankfurt kentine inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulundu.
Cesedin, Franfurt'ta yolcuların inmesinden sonra uçağın kontrolleri sırasında tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu ifade edildi.
Açıklama yapan personel, rutin kontrol sırasında gözüne bir gariplik takıldığını ifade etti. Olay sebebiyle bugün Tahran'dan gerçekleştirilecek bütün uçuşlar iptal edildi. Cesedin kimliği ile ilgili henüz bir bilgi yok.
Aynı zamanda Tahran, Lufthansa ve federal polisten de konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.
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