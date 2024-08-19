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Dünya
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Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

2024-08-19 20:48:21
Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Kiev sınıfı Minsk Uçak Gemisi, Çin'de yangın sonucu ağır hasar aldı.

#1
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Sovyet Donanması’nın en önemli gemilerinden olan Kiev sınıfı Minsk, Çin’de çıkan yangında ağır hasar aldı. Önceki gün meydana gelen olayda yangın görüntüleri, Çin medyasında yer aldı. Yetkililer yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

#2
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Tolga Özbek’in haberine göre; Minsk, 1978’de Sovyet Donanması’nda hizmete girdi. Her ne kadar uçak gemisi olarak adlandırılsa da 40.000 tonluk deplasmanı ile güverte tasarımı kruvazörü andırıyor.

#3
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Rus Donanması bir çok gemiyi yüksek operasyon maliyeti nedeniyle emekli etme kararı aldı. Bunlar arasında Kiev sınıfının toplam 4 gemisinden 3’ü de vardı.

#4
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Kalan gemilerden 1993 yılında Minsk’in kardeş gemisi Novorossiysk, bakım sırasında makine dairesinde çıkan yangın nedeniyle ağır hasar aldı. Minsk ile Novorossiysk, 1995’te sökülmek üzere Güney Koreli bir tersaneye satıldı. Gemiler Güney Kore’ye götürüldü. Üçüncü gemi olan Amiral Gorshkov ise Hindistan’a satıldı. Bu gemi 2004’te satışının ardından 2013’e kadar büyük bir tadilattan geçirildi. Gemi INS Vikramaditya olarak Hint Donanması’nda yeniden hizmete girdi.

#5
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Novorossiysk, Güney Koreli şirket tarafından parçalandı. Ancak Minsk, daha sonra Çinli bir şirkete eğlence gemisi yapılmak üzere satıldı. 2000 yılında gemi Çin’de Minsk World adlı bir tema parkının merkezi oldu.

#6
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Ancak Minsk World 2006’da iflas etti. Gemi Çin’in Şangay şehrinin yaklaşık 50 mil kuzeybatısında, şu anda bulunduğu yere taşındı. Ancak bir türlü yeniden hizmete açılamadı.

#7
Foto - Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Geçtiğimiz aylarda gemi bir Youtube içerik üreticisinin ziyareti ile tekrar gündeme geldi.

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