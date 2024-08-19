Uçak gemisi Minsk, Çin’de alevler içinde kaldı

Kalan gemilerden 1993 yılında Minsk’in kardeş gemisi Novorossiysk, bakım sırasında makine dairesinde çıkan yangın nedeniyle ağır hasar aldı. Minsk ile Novorossiysk, 1995’te sökülmek üzere Güney Koreli bir tersaneye satıldı. Gemiler Güney Kore’ye götürüldü. Üçüncü gemi olan Amiral Gorshkov ise Hindistan’a satıldı. Bu gemi 2004’te satışının ardından 2013’e kadar büyük bir tadilattan geçirildi. Gemi INS Vikramaditya olarak Hint Donanması’nda yeniden hizmete girdi.