Üç Kuruş dizisinde final depremi!

Konuya ilişkin roman dernekleri hakkında konuşan Sinan Karaca Öztürk, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.