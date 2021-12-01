2021-12-01 09:05:05 Üç Kuruş dizisinde final depremi!
Skandallarıyla gündemden düşmeyen Çukur dizisinin ardından yayına sokulan rezil dizi Üç Kuruş için bomba bir iddia gündeme geldi.
Skandallarıyla gündemden düşmeyen Çukur dizisinin ardından yayına sokulan rezil dizi Üç Kuruş için bomba bir iddia gündeme geldi.
İlk bölümünde dizideki Leyla karakterinin rezil dansı ile çok konuşulan dizi için RTÜK'e şikayet yağmıştı.
Ancak başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, tüm ahlaksızlıklara rağmen reytinglerde beklenilenin altında kaldı.
Bunun üzerine Üç Kuruş hakkında final kararının alınacağı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bu iddiaya cevap aranmaya başlandı.
Ancak Üç Kuruş hakkında final kararının alınıp alınmayacağına ilişkin yapım ekibinden ya da kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Üç Kuruş dizisinde roman karakterlerinin kötü gösterilmesi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağmıştı.
Konuya ilişkin roman dernekleri hakkında konuşan Sinan Karaca Öztürk, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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