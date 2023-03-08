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Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

2023-03-08 06:52:51
Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

#3
Foto - Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Üç İETT otobüsü cayır cayır yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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