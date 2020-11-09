  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
Üç dakikada uçağa dönüşen araba

2020-11-09 08:05:19
Üç dakikada uçağa dönüşen araba

Türkiye tarafından da çalışması yürütülen uçan otomobiller günümüzde birçok farklı ülke tarafından geliştiriliyor.

#1
Foto - Slovenyalı şirketin Aircar isimli aracı pistte sıradan bir araba gibi başladığı yolculuğuna 3 dakikada uçağa dönüşerek devam edebiliyor.

Slovenyalı şirketin Aircar isimli aracı pistte sıradan bir araba gibi başladığı yolculuğuna 3 dakikada uçağa dönüşerek devam edebiliyor.

#2
Foto - Aircar isimli araç uçuş moduna geçerken kanatları dışarı doğru açılıyor ve gökyüzünde saatte 200 kilometre hız yapabiliyor.

Aircar isimli araç uçuş moduna geçerken kanatları dışarı doğru açılıyor ve gökyüzünde saatte 200 kilometre hız yapabiliyor.

#3
Foto - Slovakyalı teknoloji şirketi Klein Vision tarafından üretilen araç, iki yolcu taşıyabiliyor ve tek depoyla yaklaşık 1000 kilometre uçabiliyor.

Slovakyalı teknoloji şirketi Klein Vision tarafından üretilen araç, iki yolcu taşıyabiliyor ve tek depoyla yaklaşık 1000 kilometre uçabiliyor.

#4
Foto - Yolcular dışında 200 kilogram yük de taşıyabilen uçan otomobilin içi.

Yolcular dışında 200 kilogram yük de taşıyabilen uçan otomobilin içi.

#5
Foto - Stefan Klein tarafından tasarlanan ve test uçuşlarını başarıyla geçen Aircar'ın, gelecek yıl sertifika alması bekleniyor.

Stefan Klein tarafından tasarlanan ve test uçuşlarını başarıyla geçen Aircar'ın, gelecek yıl sertifika alması bekleniyor.

#6
Foto - BMW'ye ait bir motor kullanılan uçan otomobilin dört yolcuya kadar taşıyabilecek modelleri ise henüz tasarım aşamasında.

BMW'ye ait bir motor kullanılan uçan otomobilin dört yolcuya kadar taşıyabilecek modelleri ise henüz tasarım aşamasında.

#7
Foto - AirCar, yolcu taşıma dışında kargo taşımacılığı, hava ambulansı ve arama kurtarma aracı olarak kullanım alanı bulacak.

AirCar, yolcu taşıma dışında kargo taşımacılığı, hava ambulansı ve arama kurtarma aracı olarak kullanım alanı bulacak.

#8
Foto - AirCar, 250 kilogram ağırlığına karşı 530 beygir güç ve 800 kilogram kaldırma kuvveti oluşturabiliyor.

AirCar, 250 kilogram ağırlığına karşı 530 beygir güç ve 800 kilogram kaldırma kuvveti oluşturabiliyor.

#9
Foto - İşte aracın dış görüntüsü...

İşte aracın dış görüntüsü...

'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular
Gündem

'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular

Türkiye'ye dört koldan yapılan saldırılar devam ediyor. Ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratmaya çalışanları ise bazı görüntüler yalanlıyor. ..
Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?
Gündem

Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. ..
'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!
Siyaset

'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı i..
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
Komşu karıştı! Binlerce kişi harekete geçti
Siyaset

Komşu karıştı! Binlerce kişi harekete geçti

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyerek erken seçim talep eden binlerce kişi protesto gösterisine ba..
Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor
Ekonomi

Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi, Ekim sonu itibariyle ülkedeki toplam döviz rezervinin Eylül ayına göre yüzde 0.46 oranında düşerek, 3.128 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay