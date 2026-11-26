Küresel bir finans sektörüne dönüşen dünya futbolunda kulüplerin sportif başarılarının yanı sıra mali tabloları da gündemdeki yerini koruyor. Transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve artan işletme giderleri, birçok kulübün borç yükünü artırırken Avrupa futbolunun dev kulüpleri ekonomik açıdan zorlu bir sınav veriyor. Futbol dünyasının en borçlu kulüpleri sıralamasında Türkiye'den üç takımın ilk 10’da bir takımın ise ilk 5’te yer alması dikkat çekti.