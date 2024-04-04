U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Futboldan birazcık olsun anlayanlar, 25 günde 2 maça çıkmış iki takımın maç eksiği çekeceğini ve ritminin bozulacağını bilir. Süper Kupa ile Pire'deki deplasman arasında 4 gün var. Bu süreyi Samandıra'da idman yapıp geçirecek olan İsmail Kartal'ın da bu karardan mutlu olmadığına eminim. Ama sessiz kalır!…