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Spor
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U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

2024-04-04 18:18:19
U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Son dakika haberi: Süper Lig'de dün Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. TFF'ye yapılan yabancı hakem ve erteleme talebi reddedilen sarı-lacivertli kulübün bu kararı sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. Gazeteci Murat Özbostan, konuyla ilgili Fenerbahçe için dikkat çeken eleştiriler yaptı.

#1
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Fenerbahçe kulübü, Süper Kupa için kararını verdi. Sarı-lacivertli camia, yabancı hakem atanmaması ve tarihin ertelenmemesi halinde mücadeleye U19 takımıyla çıkacağını bildirdi. TFF de talepleri kabul etmedi. Bu nedenle, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın karşısına 19 yaş altı oyuncuları ile sahaya çıkacak.

#2
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Fenerbahçe yönetiminin, kararları kulübe ve camiaya fayda sağlaması için alması gerekir normalde… Soruyorum: Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkmak Fenerbahçe'ye ne kazandıracak? 17 Mart tarihinde Trabzonspor ile oynadınız, dün akşam da Adana Demirspor ile. Avrupa'daki Olympiakos maçınız ise 11 Nisan'da…

#3
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Futboldan birazcık olsun anlayanlar, 25 günde 2 maça çıkmış iki takımın maç eksiği çekeceğini ve ritminin bozulacağını bilir. Süper Kupa ile Pire'deki deplasman arasında 4 gün var. Bu süreyi Samandıra'da idman yapıp geçirecek olan İsmail Kartal'ın da bu karardan mutlu olmadığına eminim. Ama sessiz kalır!…

#4
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Futboldan birazcık olsun anlayanlar, 25 günde 2 maça çıkmış iki takımın maç eksiği çekeceğini ve ritminin bozulacağını bilir. Süper Kupa ile Pire'deki deplasman arasında 4 gün var. Bu süreyi Samandıra'da idman yapıp geçirecek olan İsmail Kartal'ın da bu karardan mutlu olmadığına eminim. Ama sessiz kalır!…

#5
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Fenerbahçe'nin 3 ay sonra seçeceği yeni başkanı alır. Diyelim ki Koç oldu başkan, bu kez bir daha yeni yönetiminin genel kurul üyelerinden bu konuda muvafakatname alması gerekiyor.

#6
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

İtalya'da futbol kulüplerinin başkanları aynı zamanda patronlar. Sahibi ne isterse yapar diyen varsa baştan söyleyeyim: O takımların taraftarlarının kabul etmediği hiçbir kararı başkan patron olsa da alamaz.

#7
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Bu iş X oyuncuyu aldım, Y'yi sattıma benzemez. Bizde seçimle koltuğa oturan başkanların tek başına alacakları kararlar değil bunlar.

#8
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Şanlıurfa'da binlerce insan bu finali 2 aydır bekliyor. Hasılatı depremzedelere bağışlayacağınızı açıkladınız… A takım ile gelmese de o stat dolar. Ama bu yöre halkına ayıp ettiğiniz gerçeğini değiştirmez. Bir de diyorsunuz ki, "Evet hata ettik, Şanlıurfa'ya bir gün geleceğiz.."

#9
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

Bir de gelelim U19'da forma giyen çocukların ruh haline. Bu çocuklar Fenerbahçe'nin geleceği öyle değil mi? Dün Erol Bilecik bu açıklamayı yaptıktan sonra emin olun o çocukların elleri ayakları titriyordur. Bunlar piyon mu?

#10
Foto - U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

U19 takımı 90 dakika boyunca ezeli takımına karşı mücadele mi edecek yoksa olayı protesto şovuna dönüştürüp, kısa sürede başka bir planınız mı var?

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