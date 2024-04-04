2024-04-04 18:18:19 U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!
Son dakika haberi: Süper Lig'de dün Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. TFF'ye yapılan yabancı hakem ve erteleme talebi reddedilen sarı-lacivertli kulübün bu kararı sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. Gazeteci Murat Özbostan, konuyla ilgili Fenerbahçe için dikkat çeken eleştiriler yaptı.