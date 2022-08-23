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Teknoloji-Bilişim
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Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

2022-08-23 19:12:42
Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Sosyal medya devi Twitter, güvenlik ile ilgili iddialarla sarsıldı. İddia, eski güvenlik şefi güvenliğin aslında pek güvenilir olmadığını iddia etti.

#1
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan birisi olan Twitter, son dönemde platform dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Şirketin Elon Musk ile girdiği satın alma girişimi ve sonrasında yaşananlar, hali hazırda şirket için birçok olumsuz durum oluşturmuştu. Şirket şimdi de önemli bir iddia ile gündem oldu.

#3
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Twitter, Elon Musk ile girdiği dava sürecinde iş insanını bir bakıma köşeye sıkıştırmıştı .

#4
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Ancak Ocak ayında şirketten kovulan güvenlik şefi Peiter Zatko, rüzgarı tamamen tersine çevirecek bir iddia ortaya attı.

#5
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Zatko’ya göre Twitter, geçmişte güvenlik ile ilgili sorumsuzca davrandığı dönemler oldu ve bunu gizledi.

#6
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Zatko, Ocak ayında şirketten ayrılmasının nedenini şirketin güvenlik açıkları hakkında sessiz kalmayı reddetmesi olarak gösteriyor.

#7
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Eski güvenlik şefi, Geçen ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Twitter’ı hissedarları aldatmakla ve belirli güvenlik standartlarını korumak için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan bir şikayette bulundu.

#8
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Geçtiğimiz günlerde Twitter, kullanıcıları etkileyecek bir güvenlik açığı ile sarsılmıştı. Şirket tarafından doğrulanan yeni ihlal, hackerların hesap bilgilerine kolayca erişmesini sağlıyordu.

#9
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

Öyle ki bu açık sayesinde bilgisayar korsanları, e-posta adresinin veya telefon numarasının ilişkili olduğu hesapları bulabilme imkanına erişmişti. Ancak sonrasında şirket, bu açığın giderildiğini söyledi.

#10
Foto - Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

İddia edildiği gibi Twitter, güvenlik sorunlarıyla alakalı bazı bilgileri hissedarlarından ve kullanıcılarından sakladıysa Elon Musk ile olan davanın durumu tamamen değişebilir. Şirket, Musk’ı satın almaktan vazgeçerek zor durumda bıraktığını ve kendine ekonomik olarak fayda sağladığını belirterek dava açmıştı. Elon Musk satın alma işleminden vazgeçmesini ise şirketin güvenlik, spam ve bot hesaplar hakkında gerçekleri paylaşmamasına bağlamıştı. Ancak Musk’ın kozunun iyi olmadığı ve Twitter’ın davayı kazanacağı konuşuluyordu. Ancak son iddialar doğruysa Twitter’ı zor günler bekliyor.

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