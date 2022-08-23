Twitter davasında ibreyi Musk’a döndüren iddia

İddia edildiği gibi Twitter, güvenlik sorunlarıyla alakalı bazı bilgileri hissedarlarından ve kullanıcılarından sakladıysa Elon Musk ile olan davanın durumu tamamen değişebilir. Şirket, Musk’ı satın almaktan vazgeçerek zor durumda bıraktığını ve kendine ekonomik olarak fayda sağladığını belirterek dava açmıştı. Elon Musk satın alma işleminden vazgeçmesini ise şirketin güvenlik, spam ve bot hesaplar hakkında gerçekleri paylaşmamasına bağlamıştı. Ancak Musk’ın kozunun iyi olmadığı ve Twitter’ın davayı kazanacağı konuşuluyordu. Ancak son iddialar doğruysa Twitter’ı zor günler bekliyor.