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Teknoloji-Bilişim
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Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

2023-03-10 00:22:21
Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue'u Türkiye'de kullanıma sundu. Aylık 209 TL karşılığında erişilebilen Blue aboneliği, kullanıcılara birçok ekstra özellik sunuyor. Aboneliğin en dikkat çekici özelliği ise hesaplara mavi tik rozeti vermesi. Ayrıca daha uzun videolar yayınlayabilme, reklamsız makale okuyabilme, tweetler için yer işaretleri klasörleri ve özelleştirilebilir menü gibi özellikler de Blue aboneliği ile kullanıcılara sunuluyor. Twitter Blue'a kayıt olmak isteyen kullanıcıların doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmaları gerekiyor. Yıllık seçenekte ise Blue aboneliği 2199 TL'den sunuluyor.

#1
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Twitter Blue artık Türkiye'de kullanılabilir. Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin fiyatı Türkiye'de ne kadar? İşte detaylar.

#2
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Popüler sosyal medya platformu, yenilenmiş Twitter Blue aboneliğini Türkiye’de erişime açtı. Twitter kullanıcılarına ekstra özellikler sağlayan ve ayrıca hesaplara mavi tik ekleyen Blue aboneliği, Türkiye’de aylık 209 TL’den sunulacak.

#3
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar? Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı değiştirilen Twitter Blue hizmeti nihayet Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu.

#4
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Aylık 209 TL’den (ABD fiyatı aylık 8 dolar, güncel kur ile 151 TL) açılan abonelik, Android ve iOS kullanıcıları tarafından şu anda erişilebilir.

#5
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

ürkiye’de 209 TL’den erişime açılan Blue aboneliği, yıllık seçenekte ise 2508 TL yerine 2199 TL’den sunuluyor.

#6
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Blue’nın sağladığı özelliklerin başında kullanıcılara mavi tik rozeti veriyor olması yer alıyor. Abonelikte yer alan diğer özellikler arasında yarı yarıya daha az reklam, daha uzun videolar yayınlama bulunuyor.

#7
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Blue aboneliğine kayıt olmak isteyen Twitter kullanıcıları, doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmalı. Hesabınızı bir telefon numarası ile bağladıktan sonra, Blue’ya kaydolabilir ve mavi tik rozetinizi alabilirsiniz. Ayrıca erişebileceğiniz tüm özellikler şu şekilde:

#8
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Twitter Blue avantajları Doğrulanmış anlamına gelen mavi tik rozeti, Tweetler için yer işaretleri klasörleri, Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi.

#9
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Birden fazla tema, Özelleştirilebilir menü, Reklamsız makale okuma, Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu.

#10
Foto - Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Paylaşılan tweeti geri alma, Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir, 60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.

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