Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue'u Türkiye'de kullanıma sundu. Aylık 209 TL karşılığında erişilebilen Blue aboneliği, kullanıcılara birçok ekstra özellik sunuyor. Aboneliğin en dikkat çekici özelliği ise hesaplara mavi tik rozeti vermesi. Ayrıca daha uzun videolar yayınlayabilme, reklamsız makale okuyabilme, tweetler için yer işaretleri klasörleri ve özelleştirilebilir menü gibi özellikler de Blue aboneliği ile kullanıcılara sunuluyor. Twitter Blue'a kayıt olmak isteyen kullanıcıların doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmaları gerekiyor. Yıllık seçenekte ise Blue aboneliği 2199 TL'den sunuluyor.