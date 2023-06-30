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Tuzla'da yangın! Marmaray hattını etkiledi

2023-06-30 17:01:36
Tuzla'da yangın! Marmaray hattını etkiledi

Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın Marmaray’da gecikmelere neden oldu.

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Foto - Tuzla'da yangın! Marmaray hattını etkiledi

Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Kısa süre aksama yaşanan Marmaray’da seferler tekrar başladı.

#2
Foto - Tuzla'da yangın! Marmaray hattını etkiledi

Yangın, Tuzla İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde saat 15.30 sıralarında çıktı. Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm tesisinin yanında Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren rayları olması sebebiyle seferlerde aksama meydana geldi. Yangın nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.

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