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Ekonomi
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Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

Tarım Kredi Kooperatif Market, 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli yeni Kat Kat Fırsat aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Mutfak masraflarını ve temizlik giderlerini hafifletmeyi hedefleyen dev kampanyada, temel gıda ürünleri ile güçlü formüllü deterjan çeşitlerinde kaçırılmayacak fiyat düşüşleri başladı. Stoklarla sınırlı XXL boyutlu ekonomik paketlerin öne çıktığı indirim günlerinde, kaliteli ürünler doğrudan üreticiden halka en cazip fiyatlarla ulaşıyor. Erken gidenin kazanacağı indirim haftası, 24 Ağustos akşamına kadar tüm şubelerde devam edecek.

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Foto - Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

İşte fiyatlar...

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Foto - Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

TARIM KREDİ BALDO PİRİNÇ 5 KG Fiyat: 469 TL TARIM KREDİ BUĞDAY UNU 5 KG Fiyat: 145 TL VİTA BİTKİSEL SUSUZ YAĞ TENEKE 2 L Fiyat: 315 TL TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 3 KG Fiyat: 875 TL BİNGO AKILLI BULAŞIK KAPSÜLÜ PRO 80’Lİ Fiyat: 399 TL PEROS MATİK ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZ VE RENKLİLER YASEMİN ÇİÇEĞİ 10 KG Fiyat: 399 TL

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Foto - Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

TARIM KREDİ FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG Fiyat: 979 TL TARIM KREDİ TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 900 G Fiyat: 449 TL TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 100’LÜ Fiyat: 89,90 TL SÜTAŞ AYRAN 2 L Fiyat: 89,50 TL TARIM KREDİ KÜP ŞEKER 1 KG Fiyat: 54,50 TL BABY TURCO BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ Fiyat: 340 TL

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Foto - Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek

31 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ; FO DONDURMA SOSU ÇİKOLATALI/KARAMELLİ 350 G Fiyat: 89 TL

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