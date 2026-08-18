Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek
Tarım Kredi Kooperatif Market, 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli yeni Kat Kat Fırsat aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Mutfak masraflarını ve temizlik giderlerini hafifletmeyi hedefleyen dev kampanyada, temel gıda ürünleri ile güçlü formüllü deterjan çeşitlerinde kaçırılmayacak fiyat düşüşleri başladı. Stoklarla sınırlı XXL boyutlu ekonomik paketlerin öne çıktığı indirim günlerinde, kaliteli ürünler doğrudan üreticiden halka en cazip fiyatlarla ulaşıyor. Erken gidenin kazanacağı indirim haftası, 24 Ağustos akşamına kadar tüm şubelerde devam edecek.