İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Söz konusu ayda 907 bin 846 taşıtın devri yapıldı. İllere göre değerlendirildiğinde İstanbul 211 bin 332 ile bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 99 bin 548 ile Ankara, 54 bin 798 ile İzmir, 42 bin 183 ile Antalya izledi. En az devrin yapıldığı il ise 207 ile Hakkari olarak kaydedildi.