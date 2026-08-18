İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı
Motorlu kara taşıtlarında bu yılın temmuz ayında 907 bin 846 aracın devrinin yapılması ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu. Devri yapılan araç sayısı temmuz ayında 907 bin 846 olarak gerçekleşirken en fazla taşıt devrinin yapıldığı il İstanbul oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Haziranda 941 bin 964 ile ulaşılan yüksek seviyenin ardından temmuzda da 900 binin üzerinde devir gerçekleşmesi, yaz döneminde ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor" dedi.