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Ekonomi
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İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

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AA Giriş Tarihi:

İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Motorlu kara taşıtlarında bu yılın temmuz ayında 907 bin 846 aracın devrinin yapılması ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu. Devri yapılan araç sayısı temmuz ayında 907 bin 846 olarak gerçekleşirken en fazla taşıt devrinin yapıldığı il İstanbul oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Haziranda 941 bin 964 ile ulaşılan yüksek seviyenin ardından temmuzda da 900 binin üzerinde devir gerçekleşmesi, yaz döneminde ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor" dedi.

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Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, temmuz ayında trafikteki toplam araç sayısı 201 bin 384 arttı.

#2
Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

#3
Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Söz konusu ayda 907 bin 846 taşıtın devri yapıldı. İllere göre değerlendirildiğinde İstanbul 211 bin 332 ile bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 99 bin 548 ile Ankara, 54 bin 798 ile İzmir, 42 bin 183 ile Antalya izledi. En az devrin yapıldığı il ise 207 ile Hakkari olarak kaydedildi.

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Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Temmuz sonu itibarıyla en fazla taşıt devrinin yapıldığı ay 941 bin 964 ile haziran, en az devrin yapıldığı ay 752 bin 150 ile mayıs oldu.

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Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

"İKİNCİ EL OTOMOTİV GENİŞ BİR EKONOMİK EKOSİSTEM OLUŞTURUYOR" Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarının ne denli büyük ve hareketli olduğunun verilerle bir kez daha ortaya konulduğunu dile getirerek, ikinci el araç satış rakamının yalnızca bir satış hacmini değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın otomobile erişim ve araç yenileme ihtiyacını gösterdiğini söyledi.

#6
Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Özellikle toplam devirlerin yaklaşık üçte ikisinin otomobillerden oluşmasının, ikinci el otomobilin ulaşım ve ticaret ekosistemindeki ağırlığını açıkça gösterdiğine dikkati çeken Erkoç, şöyle devam etti:

#7
Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

"Haziranda 941 bin 964 ile ulaşılan yüksek seviyenin ardından temmuzda da 900 binin üzerinde devir gerçekleşmesi, yaz döneminde ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Burada önemli olan, böylesine büyük bir pazarın sağlıklı, güvenli ve kayıtlı ticaret yapısıyla büyümesini sağlamak. MASFED olarak yıllardır özellikle yetki belgeli, kurallara uygun faaliyet gösteren motorlu araç satıcılarının desteklenmesinin ve tüketicinin güvenli ticaret imkanlarına erişiminin önemine dikkat çekiyoruz."

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Foto - İkinci el piyasası hareketli! Devri yapılan araç sayısı arttı

Erkoç, ikinci el otomotivin artık yalnızca alım satım alanı değil, istihdamdan finansmana, sigortadan ekspertize, dijital platformlardan satış sonrası hizmetlere kadar çok geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de sektörün büyüklüğü kadar, bu ticaretin daha kurumsal, şeffaf ve güven temelli bir yapıya kavuşması önceliğimiz olmalı." diye konuştu.

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