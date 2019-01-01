Tüyler ürperten olay! Araçtan kobra yılanı çıktı
Kamyonetini park edip markete girdi.
Alışverişini yaptı, evine döndü.
Ancak evin önünde köpeklerin sürekli aracına havladığını gördü.
30 yaşındaki Chutikarn Kaewthongchaijaruen, kamyonetine yaklaşınca şoke oldu.
Kaputtan sarkan kuyruk, metrelerce uzunluktaki sürüngenin yalnızca bir kısmıydı.
Hemen Tayland’ın Chonburi bölgesindeki yetkilileri arayarak yardım istedi.
Kral kobranın boyu beş metreyi aşıyordu.
Yetkililerin yılanı çıkarması kolay olmadı.
Ekipteki dört kişi, dakikalarca uğraştı.
Motor etrafındaki kral kobra, çuvala girmemek için de direndi.
Yetkililer, vahşi hayvanı doğaya bıraktı.
30 yaşındaki kadın sürücü, kamyonetini hep aynı yere park ettiğini ancak daha önce bölgede hiçbir yılan görmediğini söyledi.