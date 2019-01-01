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Tüyler ürperten olay! Araçtan kobra yılanı çıktı

  • Kamyonetini park edip markete girdi.

  • Alışverişini yaptı, evine döndü.

  • Ancak evin önünde köpeklerin sürekli aracına havladığını gördü.

  • 30 yaşındaki Chutikarn Kaewthongchaijaruen, kamyonetine yaklaşınca şoke oldu.

  • Kaputtan sarkan kuyruk, metrelerce uzunluktaki sürüngenin yalnızca bir kısmıydı.

  • Hemen Tayland’ın Chonburi bölgesindeki yetkilileri arayarak yardım istedi.

  • Kral kobranın boyu beş metreyi aşıyordu.

  • Yetkililerin yılanı çıkarması kolay olmadı.

  • Ekipteki dört kişi, dakikalarca uğraştı.

  • Motor etrafındaki kral kobra, çuvala girmemek için de direndi.

  • Yetkililer, vahşi hayvanı doğaya bıraktı.

  • 30 yaşındaki kadın sürücü, kamyonetini hep aynı yere park ettiğini ancak daha önce bölgede hiçbir yılan görmediğini söyledi.

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