Dünyada sadece 4 ülke yapabiliyor: Türkiye başardı, gökyüzünün yeni kralını yaptı

KAAN'ı saldırmak isteyen düşmanlara karşı caydırıcı bir güç olarak yaptıklarını söyleyen Dr. Demiroğlu, "Bizim hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl hazırlıklı olacağız? Anladıkları dilden konuşmamız lazım. Bizim o zaman onlarla, 'bana yan bakarsan, bana problem çıkarmaya çalışırsan ben de sana problem olurum' diyecek hale gelmemiz lazım. 'Bana bir yumruk atarsan ben de sana bir tane yumruk atarım, haberin olsun, bana bir tokat vurursan ben de sana tokat vururum' dememiz lazım. Bunun için de hem askerimizi hem de ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım. Bizim gök vatanda yapmaya çalıştığımız bu. Biz KAAN'ı kullanmak istemiyoruz diyorum ve her seferinde söylüyorum; biz KAAN'ı gerçekten kullanmak istemiyoruz. 'O zaman niye yapıyorsunuz' diyorlar. Kullanmamak için yapıyoruz. 'O nasıl oluyor' diyorlar. Biz KAAN'ı yapacağız, öyle bir güçlü uçak ki ortaya çıktığında, meydana çıktığında kimse kalmayacak. O zaman bana bulaşacak olan bir düşünsün. Benim yaşam tarzıma, bizim buradaki huzurumuza dil uzatacak, el uzatacak birisi bir düşünsün. 'Bu arkadaşların elinde KAAN var, bu KAAN ortaya çıkarsa ortalık toz, duman olur, biz de bunlara bulaşmayalım' desinler diye yapıyoruz. Kullanmak için yapmıyoruz, kullanmamak için yapıyoruz. 'Ama gerektiğinde kullanırız' diyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Çünkü herkes çalışıyor. Bütün dünya, çevremiz, kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız, her taraf ateş çemberi içerisinde. Türkiye, bir huzur adası" ifadelerini kullandı.