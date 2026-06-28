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Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

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Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Deniz Harp Okulunda Başbakan Kiryakos Miçotakis’i ağırladı ve MIT ile yürütülen program hakkında bilgi verdi.

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Foto - Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın denizde ve denizin ötesinde otonom sürüler (insansız araçlar) konusunda bilgi birikimi yaratarak, öğrencilerini yeni operasyonel gerçeklikle; Silahlı Kuvvetleri ise yeni bir çağla buluşturduğunun altını çizdi.

#2
Foto - Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Defence Review GR tarafından yapılan habere göre Bakan Dendias, Başbakan Kiryakos Miçotakis’i Deniz Harp Okulu’nda ağırladı. Ziyaret sırasında ikili, okul tesislerinde yürütülen “MIT TRITON Yaz Okulu: Deniz Robotiği ve Otonom Sistemler Eğitim Programı” adlı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) eğitim programı hakkında bilgi aldı.

#3
Foto - Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Eğitim programını “ülkemiz için eşsiz bir adım” olarak nitelendiren Dendias, bunun “MIT’nin seçkin profesörleri tarafından Yunan öğrencilere; aynı zamanda Hava Harp Okulu ve Kara Harp Okulu (Evelpidon) personeline verilen bir dizi seminerden” oluştuğuna dikkat çekti. Dendias, MIT profesörlerinin “Başbakana, bu yeni teknolojinin deniz operasyonlarını nasıl etkilediğini ve ülkemiz için nasıl devasa bir avantaja dönüşebileceğini gösterme” fırsatı bulduklarını açıkladı. Özellikle MIT profesör ekibinin başındaki Yunan Profesör Mihalis Triantafillou’dan övgüyle bahsederek, “MIT ile geliştirilen bu iş birliği için kendisine derin bir minnet borçluyuz.” dedi.

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Foto - Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Savunma Bakanı’nın eşlik ettiği Başbakan Miçotakis, MIT profesörleri Mihalis Triantafillou (MIT Okyanus Bilimi ve Mühendisliği Henry L. ve Grace Doherty Profesörü) ve üniversitenin bilimsel araştırmacısı Michael Benjamin’den mevcut eğitim programı hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından insansız deniz araçlarının yeteneklerinin sergilendiği bir gösteriyi izlediler.

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