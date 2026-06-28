Köşeye sıkışan komşu, her tuşa basıyor! Yunanistan ve MIT arasında kritik iş birliği

Eğitim programını “ülkemiz için eşsiz bir adım” olarak nitelendiren Dendias, bunun “MIT’nin seçkin profesörleri tarafından Yunan öğrencilere; aynı zamanda Hava Harp Okulu ve Kara Harp Okulu (Evelpidon) personeline verilen bir dizi seminerden” oluştuğuna dikkat çekti. Dendias, MIT profesörlerinin “Başbakana, bu yeni teknolojinin deniz operasyonlarını nasıl etkilediğini ve ülkemiz için nasıl devasa bir avantaja dönüşebileceğini gösterme” fırsatı bulduklarını açıkladı. Özellikle MIT profesör ekibinin başındaki Yunan Profesör Mihalis Triantafillou’dan övgüyle bahsederek, “MIT ile geliştirilen bu iş birliği için kendisine derin bir minnet borçluyuz.” dedi.