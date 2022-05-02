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Dünya
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Türkmenistan’da Ramazan Bayramı coşkusu

2022-05-02 10:36:13
Türkmenistan’da Ramazan Bayramı coşkusu

Türkmenistan’da Müslümanlar bayram namazını kılarak, Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.

#1
Foto - Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ülke genelindeki tüm mescit ve camilerde bayram namazı kılındı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ülke genelindeki tüm mescit ve camilerde bayram namazı kılındı.

#2
Foto - Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

#3
Foto - Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi, dinin yaşatılması gerektiği belirtildi ve bayram namazı kılındı.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi, dinin yaşatılması gerektiği belirtildi ve bayram namazı kılındı.

#4
Foto - Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi.

#5
Foto - Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah tarafından kabul olmasını diledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah tarafından kabul olmasını diledi.

#6
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#7
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