  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarıçam ormanlarının bekçisi: Kars'taki gölet görevine başladı! Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı Memur ve emeklinin zammında kritik eşik! Güvercinleri servet değerinde! 800 bin TL'lik kuşları böyle koruyor 'Türkiye büyük hazine buldu' desek yeridir: Günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı! Kurtlar Vadisi’nin yapımcısından çok konuşulacak “FETÖ” İtirafı: “Senaryoya müdahale edildiyse o üç kişi biliyor” Bilim insanları bunu da başardı: En doğru saati geliştirdiler! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech’ten herkesi ters köşe yapan karar
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltındaki 5 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

1
#1
Foto - Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

#2
Foto - Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarda 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise edli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#3
Foto - Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme

Bu tutuklamalar sonrası sayı 56'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ogün

rezillik, SPK ve Borsa İstanbul yönetimleri .. bu operasyon batı da asla göremezsiniz! bu operasyon Devlete ülkeye karşı bilinçli bir şekilde yürütüldü!!!! Adalet burada görevini tam yerine getirmezse millet artık tiksinir güven asla vermez
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. S..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23