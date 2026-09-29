Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında sıcak gelişme
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltındaki 5 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltındaki 5 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarda 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise edli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu tutuklamalar sonrası sayı 56'ye yükseldi.
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