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Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'hesap sorma' gerilimi tırmanmaya devam ediyor...Fatih Terim YouTube videosu yayınlandı.

#1
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

#2
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

-Rakip analizler yapılır ama mesele senin ne oynadığındır. Önemli olan senin ne yaptığındır.

#3
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

-Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, güvenini kaybederler. Maçın başında yenilen golün, oyunculara yük getirdiğini düşünüyorum. -Söylediklerimi tüm ulus, 0 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim! Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz!

#4
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

Fatih Terim'in İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıtı ise şöyle oldu:

#5
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

Söylediklerimi tüm ulus, 0 doğru anlamış. 55-56 yıldır Türk futbolunun merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim!

#6
Foto - Hesap sorma gerilimi sürüyor: Söz Fatih Terim'de: TFF Başkanı'na cevap verdi mi?

-Uyuruz nasıl olsa, acelesi yok. Benim jet lag problemim de yok! Uçakta zaten uyumam, onu jet lag problemi olanlar düşünsün.

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