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Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

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Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

Türkiye'ye yönelik sinsi adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'ye karşı silahlanan ülke 500 kilometre menzilli balistik füze almak için harekete geçti.

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#1
Foto - Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

Yunanistan'ın, İsrail'den Lora Balistik Füze Sistemi satın almayı ve bunu İsrail ile ortak üretmeyi planladığı ileri sürüldü. "Nemesishd.gr" sitesinin haberine göre, İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliğine yönelik görüşmelerdeki konulardan biri de Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen Lora balistik füze sistemleri.

#2
Foto - Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

Yunanistan bu füze sistemlerini İsrail ile birlikte kendi topraklarında üretmek istiyor. Bu istek Yunanistan Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığının planları arasında yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

Görüşmelerin tamamlanmasıyla Lora balistik füze sistemlerine ilişkin fiyatın belirlenmesi ve Yunanistan'ın satın alma sürecine geçmesi de öngörülüyor.

#4
Foto - Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

Haberde, Alman Donanmasının Kuzey Atlantik'te İsrail yapımı Lora füze sisteminin atış testini eylülde başarıyla gerçekleştirmesine ve kısa menzilli balistik füze sınıfında değerlendirilen Lora'nın menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olmasına işaret edildi.

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Foto - Türkiye'yi vurmak için 500 kilometre menzilli füze alıyorlar

İsrail ve Yunanistan arasında ağustosta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" silah sistemi satın alınmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

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Yorumlar

elinde nükleer gücün olmassa işin zor

elinde 10 tane nükleer füzen olsa yeter <<kim ne yapıyorsa yapsın <<
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