Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Bu kapsamda Hydra fırketeyni ile göreve katılım sağlayan Yunan Donanması Husi saldırılarına karşı ticari gemileri korumaya çalıştı. Yunan Genelkurmayı Hydra fırkateyninin görevinden dolayı memnuniyetini dile getirip başarılarından söz etse de 10 Haziran tarihli iEdiseis haber sitesinin haberi, durumun pek iç açıcı olmadığını ortaya çıkardı. Yunan sitesi iEdiseis’in bir mektuba dayandırdığı habere göre, Hydra’da görev alan denizciler görev süresi boyunca çok sayıda zor durum yaşadı ve personelin bir kısmı görevden sonra istifa etti. Geminin modernizasyon geçirmemesi nedeniyle silah sistemlerinin demode kaldığını belirten personeller geminin saldırılara karşı savunmasız ve kör durumda olduğunu belirttiler. Mektuba göre fırkateyn, etkili bir ihasavar silah sistemine sahip değildi ve bu yüzden Husilerin insansız hava araçlarından kaçınmak durumunda kaldı. Fırkateyn, üstlerinde uçan insansız hava araçalrını Phalanx CIWS sistemi ile düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Gemideki özel kuvvetler personelleri de av tüfekleriyle ateş açtılar. Husiler tarafından atılan bir füzenin gemiden 150 metre uzaklıkta infilak ettiği ve bu olayın ardından gemi güçlü bir sarsıntı ve dalgalanmaya maruz kaldığı belirtildi. Füze saldırısının ardından Cubuti limanına dönen gemideki 10 personelin Yunanistan’a geri gönderilmek için dilekçe verdiği ve göreve devam etmeyi reddettikleri de iddia edildi.