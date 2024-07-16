Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

İstifa eden personelin yaklaşık yüzde 70’inin çalışma yaşında olduğu ve 5 yıldan uzun süredir çalışan deneyimli personel olduğu, önlerinde uzun hizmet yılları olduğu dile getirildi. Sendikaya göre istifa eden personele ek olarak 73 personel de sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan personelin büyük çoğunluğunun geri hizmet görevlerinde görevlendirilebileceği ancak donanmanın bunu tercih etmediği iddia edildi. Ağırlıklı olarak gemilerde görev yapan personelin istifa ettiği belirtilirken, teknik destek, bakım, tedarik vb. geri hizmet görevindeki personelden de önemli miktarda istifaların yaşandığı ve bu durumun gemilerin harbe hazırlığı üzerinde etkisi olduğu ifade edildi. Personelin çoğunlukla kötü çalışma koşulları, maddi yetersizlikler, görev tazminatlarını alamama gibi sebeplerle istifa ettiği belirtildi. İstifa oranlarının bu şekilde artması durumunda Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin birkaç yıl içinde görevlerini yürütmek için yeterli personel bulamayacağı ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği iddia edildi.