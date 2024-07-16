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Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

2024-07-16 07:59:17
Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Mavi Vatan’a meydan okuyan ve sürekli Türkiye'ye karşı akılalmaz tehditler savuran Yunanistan'da kriz tırmanıyor.

#1
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri son yıllarda personel istifaları ve emeklilikler nedeniyle yetişmiş personelini kaybediyor ve bunun en sonuçlarını en sert şekilde hissedenin Yunan Donanması olduğu belirtiliyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Sendikası’na (ESPEENPA) göre Yunan Donanmasında yaşanan istifalar kuvvetin yetişmiş personelinin hızla azalmasına ve yürütülen görevlerin aksamasına sebep oluyor.

#2
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Yayınlanan verilere göre 2024 yılının ilk altı ayında Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden istifa eden personel sayısı 112’ye ulaştı. 2023 yılının ilk altı ayında bu sayının 57 olduğu ve şimdiden geçtiğimiz yıla göre istifa oranlarında yaklaşık iki katı bir artış olduğu ifade ediliyor 2023 yılının tamamında 180 personelin donanmadan istifa ettiğini belirten sendika, 2024 yılındaki istifa sayısının şimdiden geçtiğimiz yılın yüzde 62’sine ulaştığını ve yıl sonunda 2023 yılına kıyasla çok daha fazla sayıda personelin istifa etmesini beklediklerini söyledi. 2023 yılının ikinci yarısında ilk yarıya göre istifa sayılarının iki kattan fazla arttığını belirten yetkililer bu durumun 2024 yılında da yaşanması durumunda Yunan Donanmasının ciddi personel sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

#3
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

İstifa eden personelin yaklaşık yüzde 70’inin çalışma yaşında olduğu ve 5 yıldan uzun süredir çalışan deneyimli personel olduğu, önlerinde uzun hizmet yılları olduğu dile getirildi. Sendikaya göre istifa eden personele ek olarak 73 personel de sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan personelin büyük çoğunluğunun geri hizmet görevlerinde görevlendirilebileceği ancak donanmanın bunu tercih etmediği iddia edildi. Ağırlıklı olarak gemilerde görev yapan personelin istifa ettiği belirtilirken, teknik destek, bakım, tedarik vb. geri hizmet görevindeki personelden de önemli miktarda istifaların yaşandığı ve bu durumun gemilerin harbe hazırlığı üzerinde etkisi olduğu ifade edildi. Personelin çoğunlukla kötü çalışma koşulları, maddi yetersizlikler, görev tazminatlarını alamama gibi sebeplerle istifa ettiği belirtildi. İstifa oranlarının bu şekilde artması durumunda Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin birkaç yıl içinde görevlerini yürütmek için yeterli personel bulamayacağı ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği iddia edildi.

#4
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Yunan medyasına göre Kızıldeniz’de Husi saldırılarına karşı görev yürüten Yunan Donanmasına ait gemiler zor zamanlar yaşıyor. Yunan Donanmasının katılım sağladığı Kızıldeniz’deki çok uluslu görev gücü, Aspides Operasyonu kapsamında bölgedeki ticari gemilere koruma sağlamaya devam ediyor. Operasyon kapsamında dört Avrupa Birliği üyesi devletin fırkateyni bölgede bulunuyor ve 19 ülke operasyona farklı kapasitelerde katkıda bulunuyor.

#5
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Yunanistan da bu süreçte Husiler’in saldırılarından dolayı Yunan gemilerinin zarar gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin bölgede güvenliği sağlamak üzere başlattığı Aspides Operasyonuna katılma kararı aldı.

#6
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Bu kapsamda Hydra fırketeyni ile göreve katılım sağlayan Yunan Donanması Husi saldırılarına karşı ticari gemileri korumaya çalıştı. Yunan Genelkurmayı Hydra fırkateyninin görevinden dolayı memnuniyetini dile getirip başarılarından söz etse de 10 Haziran tarihli iEdiseis haber sitesinin haberi, durumun pek iç açıcı olmadığını ortaya çıkardı. Yunan sitesi iEdiseis’in bir mektuba dayandırdığı habere göre, Hydra’da görev alan denizciler görev süresi boyunca çok sayıda zor durum yaşadı ve personelin bir kısmı görevden sonra istifa etti. Geminin modernizasyon geçirmemesi nedeniyle silah sistemlerinin demode kaldığını belirten personeller geminin saldırılara karşı savunmasız ve kör durumda olduğunu belirttiler. Mektuba göre fırkateyn, etkili bir ihasavar silah sistemine sahip değildi ve bu yüzden Husilerin insansız hava araçlarından kaçınmak durumunda kaldı. Fırkateyn, üstlerinde uçan insansız hava araçalrını Phalanx CIWS sistemi ile düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Gemideki özel kuvvetler personelleri de av tüfekleriyle ateş açtılar. Husiler tarafından atılan bir füzenin gemiden 150 metre uzaklıkta infilak ettiği ve bu olayın ardından gemi güçlü bir sarsıntı ve dalgalanmaya maruz kaldığı belirtildi. Füze saldırısının ardından Cubuti limanına dönen gemideki 10 personelin Yunanistan’a geri gönderilmek için dilekçe verdiği ve göreve devam etmeyi reddettikleri de iddia edildi.

#7
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Geminin dönüşünün temmuz ayında planlanmasına rağmen haziran ayında erken dönmesinin bu iddiaları güçlendirdiği belirtildi. Hydra fırkateyninin yerini ise Psara fırkateynin alacağı açıklandı ancak Yunan medyasına göre Psara fırkateyni de görev için yeterli harbe hazırlık oranına sahip değil. Hellas Journal’in haberine göre ise Hydra’nın yerine gidecek olan Psara fırkateynine, modern bir ihasavar sistem kuruldu. Ancak fırkateynin yetersiz elektronik sistemleri bulunduğu için sistemlerin bir kısmı Hydra’dan çıkarılarak Psara’ya yerleştirildi.

#8
Foto - Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

KAYNAK: SAVUNMATR

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