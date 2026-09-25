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Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! “Gelsin, sonra özür dilesin” Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Gözü dönmüş koca evden kaçan karısını av tüfeğiyle katletti! O ülkede dehşet yaşanıyor... Ormandan çıkıp yerleşimlere indiler! Ayı saldırılarında sadece bu ay 7 kişi öldü 28 yıldır evine ulaşabilmek için yürüyor! 50 bin kilometreyi aştı son engele takıldı Edirne'de milyonluk vurguna geçit yok! Yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı çelik bilezikle tanıştı! Alanya'da dehşet anları! Kontrolden çıkan otomobil yayaya ve otobüs durağındakilere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı! Otobüs beklerken facianın ortasında kaldılar! Otomobil durağı biçti
Ekonomi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında iki aracı kurumun da yer aldığı toplam 13 kişi ve kuruma 2 yıl işlem yasağı getirdi.

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Foto - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK'den Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin peş peşe kararlar geldi. Kurul, suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali olmak üzere üç ayrı adım attı.

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Foto - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik'in pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurulun aldığı kararla birlikte Özata Denizcilik paylarındaki işlemler nedeniyle başlatılan süreç yeni bir aşamaya geçti. SPK'nin suç duyurusu kararı, söz konusu kişiler hakkında doğrudan bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. İlgili kişiler hakkındaki adli süreç, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda ilerleyecek.

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Foto - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

13 KİŞİ VE KURUMA İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ - SPK'nin Özata Denizcilik incelemesinin ardından aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. Kurul, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu toplam 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Böylece inceleme kapsamında bazı kişi ve kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerine yönelik önemli bir tedbir devreye alındı. İşlem yasağının süresi SPK tarafından 2 yıl olarak belirlendi.

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Foto - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

Kurulun kararları arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de lisanslara ilişkin oldu. SPK, incelemede adı geçen 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

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Yorumlar

Vay vay

Ya spk nin icindekiler...
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