Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

13 KİŞİ VE KURUMA İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ - SPK'nin Özata Denizcilik incelemesinin ardından aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. Kurul, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu toplam 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Böylece inceleme kapsamında bazı kişi ve kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerine yönelik önemli bir tedbir devreye alındı. İşlem yasağının süresi SPK tarafından 2 yıl olarak belirlendi.