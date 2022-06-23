Türkiye'yi

"Avrupa'da dahi olmayan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız. Tüm elektrikli ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, hızlı trenlerde, Milli Muharip Uçağı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum iyon pili kullanacağız. Balıkesir'deki fabrikamızda da jeneratör ve alternatör üretim çalışmalarına başladık. Gelecekte motoru da bize ait olacak şekilde seri jeneratör ve alternatör üretimi yapacağız. Bir iki ay içinde üretime geçeceğiz." Vakfın, milli savunma sanayi projelerine geçen yıl aktardığı bütçenin 700 milyon lirayı bulduğunu anlatan Piyade, bunun 100 milyon lirasının vakfa yapılan bağışlardan oluştuğunu bildirdi.