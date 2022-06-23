2022-06-23 15:23:08 Türkiye'yi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, "Milli Muharip Uçak" projesiyle ilgili son bilgileri paylaştı. "Gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz, büyük mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın emrettiği şekilde 2023'te hangardan çıkartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa başlayacak ve envanterimize dahil olacak" diyen Piyade, lityum iyon pil ithalatını bitirip ihracat yapan ülke olmayı hedeflediklerini vurguladı. Piyade, "Avrupa'da dahi olmayan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız. Tüm elektrikli ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, hızlı trenlerde, Milli Muharip Uçağı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum iyon pili kullanacağız" şeklinde konuştu.