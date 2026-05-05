'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Abdulkadir Selvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili geçmişte yaşadığı dikkat çekici bir anısını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in bir anısını köşesine taşıdı. Yazıda, geçmişteki çözüm süreci döneminde yaşandığı belirtilen bir yemek diyaloğu aktarıldı.

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder arasında yaşandığını belirttiği bir anıyı paylaştı. Yazıda, olayın 2013-2014 yıllarında yürütülen çözüm süreci döneminde geçtiği ifade edildi.

Selvi’nin aktardığına göre, sürecin zor bir döneminde Erdoğan’ın, İmralı heyetinde yer alan Önder’i yemeğe davet ettiği belirtildi. Görüşme sırasında sürece yönelik gelişmelerin konuşulduğu, terör örgütünün süreci sabote ettiğine dair değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi. Selvi, şunları aktardı:

"Erdoğan, terör örgütünün süreci sabote ettiğini görüyor. Yemek masasında devam eden sohbet sırasında sürece zarar veren işlerden söz ediyor. Erdoğan bir ara sinirleniyor, elini masaya sert bir şekilde vurunca çatal ve bıçak düşüyor. Sırrı Süreyya Önder o sırada ayağa kalkıyor, “İyi babam o zaman ben gideyim” diyor. Sırrı Süreyya Önder’in yumuşak sesli bu tavrı üzerine Erdoğan, “Otur” diyor. Sırrı Süreyya Önder, “Yok babam yok, gideyim” deyince Erdoğan gülümseyip, “Otur. Sana demedim” diye gönlünü alıyor."

