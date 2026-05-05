'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'

"Erdoğan, terör örgütünün süreci sabote ettiğini görüyor. Yemek masasında devam eden sohbet sırasında sürece zarar veren işlerden söz ediyor. Erdoğan bir ara sinirleniyor, elini masaya sert bir şekilde vurunca çatal ve bıçak düşüyor. Sırrı Süreyya Önder o sırada ayağa kalkıyor, “İyi babam o zaman ben gideyim” diyor. Sırrı Süreyya Önder’in yumuşak sesli bu tavrı üzerine Erdoğan, “Otur” diyor. Sırrı Süreyya Önder, “Yok babam yok, gideyim” deyince Erdoğan gülümseyip, “Otur. Sana demedim” diye gönlünü alıyor."