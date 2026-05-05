Listede büyük sürprizler var! İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren şehirleri
2026 yılı itibarıyla Türkiye’deki altın mevduat hesaplarında yüzde 21,5’lik devasa bir artış yaşanırken, birikim tutarı net 733 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam mevduat içindeki payı her geçen gün artan altın hesaplarında İstanbul ve Ankara başı çekerken, Gaziantep ve Tunceli gibi iller de dikkat çekici bir performans sergiledi. Yatırımcının güvenli liman arayışı, Mart ayı itibarıyla mevduat paylarını tarihi zirvelere taşıdı.