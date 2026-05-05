Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı!

Apple, bugün sabah saatlerinde Türkiye’deki kullanıcıları üzen bir adım atıyor ve iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok ürününün fiyatını güncelliyor. 5 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte, ailenin en güçlü üyesi olan iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı psikolojik sınırları aşarak 130 bin TL seviyesinin üzerine çıkıyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve artan maliyetler, teknoloji devinin Türkiye pazarındaki fiyatlandırma stratejisini doğrudan etkiliyor.