Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı!
AppleTürkiye, 5 Mayıs 2026 itibarıyla iPhone 17 serisi fiyatlarına zam yaptı. iPhone 17 Pro Max başlangıç fiyatı 132.999 TL olurken, dolar kurundaki artış fiyatları tetikledi.
Apple, bugün sabah saatlerinde Türkiye’deki kullanıcıları üzen bir adım atıyor ve iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok ürününün fiyatını güncelliyor. 5 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte, ailenin en güçlü üyesi olan iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı psikolojik sınırları aşarak 130 bin TL seviyesinin üzerine çıkıyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve artan maliyetler, teknoloji devinin Türkiye pazarındaki fiyatlandırma stratejisini doğrudan etkiliyor.
iPhone 17 Serisinde Yeni Fiyatlar Nasıl? AppleTürkiye’nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle beraber, iPhone 17 ailesinin her bir üyesi farklı oranlarda zamlanıyor. Özellikle “Pro” modellerindeki artış miktarı dikkat çekiyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği standart modellerde de hissedilir artışlar yaşanıyor. İşte 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla güncel iPhone 17 fiyat listesi:
iPhone 17 (128 GB): 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükseldi.
iPhone 17 Pro (256 GB): 107.999 TL’den 119.999 TL’ye yükseldi.
iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119.999 TL’den 132.999 TL’ye yükseldi.
iPhone Air (256 GB): 97.999 TL’den 107.999 TL’ye yükseldi.
iPhone 17e (256 GB): 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi.
