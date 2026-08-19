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Siyaset
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Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Bülent Arınç, Erkan Mumcu’nun kendisi ve Abdullah Gül’ün 2007’de FETÖ ile iş birliği yaparak Tayyip Erdoğan’a karşı kumpas kurduğu yönündeki iddialarını reddetti. Arınç, Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığının Erdoğan’ın bilgisi ve desteğiyle belirlendiğini savunurken, 367 krizinde asıl siyasi engellemenin Mumcu ve dönemin bazı muhalefet aktörleri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

#1
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği açıklamalar, siyasi arenada hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mumcu'nun, "Abdullah Gül ve Bülent Arınç’ın 2007’de FETÖ ile işbirliği yaparak Erdoğan’a karşı kumpas kurduğu" yönündeki sözleri üzerine Arınç, sosyal medya hesabından kapsamlı bir paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Arınç, iddialara yönelik yanıtında, Mumcu ile yirmi yıldır hiçbir iletişimi olmadığını belirterek, "Erkan Mumcu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bazı açıklamaları duydum. 20 yıldan beri kendisiyle bir iletişimim, bir ilişkim yok. Bu yüzden kendisini muhatap da almak istemem. Ancak bu açıklamalarda bizzat beni ve Sayın Abdullah Gül’ü hedef almasından dolayı birkaç cümle söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Arınç, süreçte yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı: Aslına bakılırsa Sayın Şamil Tayyar onun anlayabileceği dilde birkaç tweet ile güzel bir açıklama yaptı; kendisine çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi kendisi 2002 seçimlerinde AK Parti’den Isparta milletvekili ve hemen ardından bakan oldu. O tarihte benim Sayın Başbakandan duyduğum; Millî Eğitim Bakanlığı için Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay’ın aday gösterildiği, fakat Sayın Sezer’in kendisini kabul etmediği yönündeydi. Sonrasında Erkan Mumcu Millî Eğitim Bakanı oldu. Anlaşılıyor ki kendisi Sayın Sezer’in de rahatlıkla kabul edebileceği biriydi. Beşir Bey Devlet Bakanı, Sayın Hüseyin Çelik de Kültür Bakanı oldular. Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığına Hüseyin Çelik’in gelmesiyle kendisi de Kültür Bakanı oldu. Ben o sırada kendisini bakan olarak daha yakından tanıdım. Fakat iki yıl sonra çok garip bir şekilde AK Parti’den istifa etti.

#4
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Hem AK Parti’den hem de CHP’den bazı milletvekillerini dâhil etmek suretiyle Anavatan Partisine grup kurdurdu ve kendisi de genel başkan oldu. Çok şaşırmıştık; kendisine değer veren, milletvekili ve bakan yapan bir partiye karşı böyle bir harekette bulunacağını kimse beklemiyordu. O tarihte askerî vesayet zihniyeti taşıyan bazı insanların "AK Parti’ye karşı CHP’nin muhalefeti etkisiz kalıyor; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da başbakan olmasıyla çok başarılı hizmetler yapılıyor, bunun önüne geçmek gerekir" şeklinde bir düşüncede oldukları konuşuluyordu. Bu vesayet zihniyetli kişiler bu amaçla Anavatan Partisini belki bir manivela gibi kullanmak istemişlerdi.

#5
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

Sonra 2007 seçimlerine yaklaşırken biz Cumhurbaşkanımızı seçmek üzere toplandık. Açıkça söylemeliyim ki kendisi burada da çok büyük bir yalanın içerisindedir. Sayın Erdoğan; milletvekillerimiz, parti teşkilatları ve kanaat önderleriyle çok önemli istişareler yaptı. Son istişareyi benimle yapacağını söylemişti. 23 Nisan günü öğleden sonra Meclis Başkanlığı makamına geldiler.

#6
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

İki dost, iki arkadaş olarak bu konuyu çok detaylı konuştuk ve sonunda kendisi de "Hayırlı olsun, bizim de adayımız Abdullah Bey’dir" dedi. Ben bununla ilgili pek çok televizyon kanalında o günü anlattım. Bu tercih hepimizin, bütün milletvekillerimizin de coşkuyla karşıladığı bir tercih oldu ve Sayın Erdoğan’ın, Sayın Gül’ün adaylığını açıkladığı konuşmasındaki samimiyeti ben bugün hâlâ hissediyorum.

#7
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

O tarihlerde önce "Millî Görüşçüden cumhurbaşkanı olmaz. Eşi başörtülü olan kimse cumhurbaşkanı adayı olamaz" diye karşımıza çıktılar. 27 Nisan Bildirisi yayımlandı. En büyük çareyi de Sabih Kanadoğlu’nun ortaya attığı 367 saçmalığında gördüler. O tarihte CHP bunun arkasına sığındı. Bir taraftan da Erkan Mumcu, Meclise girmemek suretiyle Doğru Yol Partisi ile birlikte bu kumpasın içerisinde oldu. Hatta 20 kişilik grubunu bir odaya kilitlediğini ve kesinlikle oy kullanmaya gitmeyeceklerini söylediklerini ifade ettiler. Doğru Yol Partisinden Ümmet Kandoğan ve Mehmet Eraslan isimli iki değerli arkadaşımız oylamaya katıldı. CHP’den de Esat Canan Bey içeri girdi. Bunlar partilerinin aldığı karara rağmen "Biz demokrasiye katkı sağlamak istiyoruz" dediler.

#8
Foto - Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?

361’de kaldığımız için o saçmalık gereğince Anayasa Mahkemesi "367 bulunamamıştır" diyerek bir karar verdi ve biz o kararla Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamadık. Ama çok cesurca iki şey yaptık: Genel seçimleri 3 ay öne aldık ve artık bundan sonra Mecliste cumhurbaşkanı seçilemiyorsa biz de esasen cumhurbaşkanını halkın seçmesi kararımızı pekiştirdik.

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