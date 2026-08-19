Türkiye’yi sallayan iddia sonrası sıcak gelişme! Bülent Arınç, Abdullah Gül’le işbirliği yapıp Erdoğan’a kumpas mı kurdu?
Bülent Arınç, Erkan Mumcu’nun kendisi ve Abdullah Gül’ün 2007’de FETÖ ile iş birliği yaparak Tayyip Erdoğan’a karşı kumpas kurduğu yönündeki iddialarını reddetti. Arınç, Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığının Erdoğan’ın bilgisi ve desteğiyle belirlendiğini savunurken, 367 krizinde asıl siyasi engellemenin Mumcu ve dönemin bazı muhalefet aktörleri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.