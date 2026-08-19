Her geçen gün iddialar büyüyor! Galatasaray'ın kalbi durmak üzere... Orta sahanın virtüözü...
Transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Lucas Torreira takımdan ayrılmak istiyor.
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Transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Lucas Torreira takımdan ayrılmak istiyor.
Yeni sezonun başlamasına rağmen transferde yavaş hamlelerde bulunan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Takımın kilit isimlerinden olan Lucas Torreira için ayrılık iddiası gündeme geldi.
Di Marzio'nun haberine göre, Lucas Torreira, Fiorentina'ya gitmek istiyor. Ancak İtalyan kulübü, bu bölgede çok fazla oyuncusu olması nedeniyle şu an için sıcak bakmıyor.
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