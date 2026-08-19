  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yakıp yıkıp soykırım yaptığı yetmedi Dünyanın gözü önünde işgalcisine konut yapıyor Öğrenci ve veliler dikkat! Karar alındı, apar topar kaldırılıyor Bakan Ersoy: Haluk Hoca'nın emanetini omuzluyoruz... Popüler kültürde ‘iyi kadın, kötü erkek’ algısı: Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan tahakküm uyarısı yaptı Türk sanayisinin küresel devinden kritik hamle! Sessiz sedasız dünyanın zirvesine yerleştiler Bu defa seçimi arılar yaptı: 4 partinin anket sonuçları belli oldu! Yıllar sonra asırlık tatlar sofralara gelmeye başladı: Ata tohumlarıyla bir başarıya imza attı Bir dönemin en zenginlerindendi! Ünlü işadamının Boğaz’daki yalısı satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Libya'da kaynak için arayış çalışmaları devam ederken Türkiye'den flaş bir hamle geld.

#1
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Libya Milli Petrol Şirketi Başkanı Mesud Süleyman, ülkenin petrol ve doğalgaz kaynaklarını geliştirmek için 40 milyar dolara kadar yatırıma ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Süleyman, ülkeyi yeniden dünyanın önde gelen ham petrol üreticilerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

#2
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

ABD Enerji Bilgi İdaresine göre Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olan Libya, doğu ve batıdaki rakip yönetimler arasında bölünmüş durumda. Ülke, son yıllarda yeni fırsatlar arayan uluslararası petrol şirketlerinin de ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Milli Petrol Şirketi Başkanı Süleyman, ilerlemenin sermaye yetersizliği nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Süleyman, "Kullanılmayan çok fazla kaynağımız var. 30 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında önemli bir fona ihtiyacımız bulunuyor." dedi.

#4
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Mevcut günlük 1,4 milyon varil üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 2 milyon varile çıkarma hedefini iddialı ancak gerçekçi olarak nitelendiren Süleyman, keşfedilmiş ancak henüz geliştirilmemiş 60'tan fazla petrol ve doğalgaz sahası olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Libya'da Eni, TotalEnergies, Chevron ve ConocoPhillips gibi yabancı şirketler faaliyet gösteriyor. Ancak yatırımlar siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk endişeleri ve devlet şirketindeki fon eksikliği nedeniyle yavaşlıyor.

#6
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Bu ay batı Libya'daki Zaviye petrol rafinerisini hedef alan insansız hava aracı saldırılarında bir benzin depolama tankının yandığı ve tesisin hasar gördüğü belirtildi. Trablus'taki yetkililer saldırıyı üstlenen grubu açıklamazken, batı Libya'nın büyük bir kısmının milislerin kontrolünde olduğu biliniyor.

#7
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Süleyman, saldırıların az sayıdaki kanun kaçağının neden olduğu sınırlı bir coğrafi alanla kısıtlı kaldığını belirterek, devletin bunları etkisiz hale getirmek için çalıştığını söyledi. Süleyman, "Tüm petrol ve doğalgaz yatırım alanları gerilim bölgelerinin çok ötesinde ve sağlam bir güvenlik altındadır." değerlendirmesini yaptı. Libya'nın üretim paylaşım anlaşmaları uyarınca, devlet petrol şirketinin geliştirme maliyetlerindeki payını finanse etmesi gerekiyor. Bu durum, hükümet fonları geciktiğinde projeleri savunmasız bırakıyor. Süleyman bu nedenle yatırımcıların ön maliyetlerin daha büyük bir kısmını üstleneceği imtiyaz tipi anlaşmalara dönmeyi değerlendirdiklerini vurguladı.

#8
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Süleyman, "Milli Petrol Şirketi ile uluslararası ortaklarımız arasındaki iş modelini değiştirmeyi düşünüyoruz. Fon eksikliği çekiyoruz ve bu durum kalkınma projelerimizi önemli ölçüde geciktiriyor." ifadelerini kullandı. Süleyman, yatırımcıların daha fazla fon sağlamasına izin vermek için mevcut üretim paylaşım şartlarını iyileştirmeyi incelediklerini de anlattı.

#9
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Bu strateji değişiminin ilk örneği olarak, şirketin temmuz ayında Katar merkezli UCC Holding ile Area 47 adlı blok için rekabetçi bir ihale düzenlemeden anlaştığı aktarıldı. Süleyman bu süreci, "İhale süreci yoktu, doğrudan bir müzakereydi." sözleriyle açıkladı. Projeyi UCC ve ortaklarının finanse edeceğini belirten Süleyman, 10 yıl sonra devletin üretim payının artacağını söyleyerek anlaşmayı savundu. Yabancı şirketlere şeffaflık konusunda güvence vermek amacıyla K2 Integrity ve KBR adlı iki dış denetçi atamayı planladıklarını açıklayan Süleyman, "Ortaklarımızla güveni yeniden inşa etmeyi başardık. Şeffaflık ve yönetimden memnunlar." dedi. Libya'nın bölünmüş siyasi yapısı sermaye çekme yeteneğini zorlaştırıyor. En büyük petrol sahaları ve ihracat terminallerinin çoğu ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter'in elinde bulunuyor. Batıda ise Trablus'taki BM tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti silahlı gruplar tarafından destekleniyor.

#10
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Öte yandan Libya’nın yatırım çağrısında Türkiye açısından dikkat çekici nokta ise Türkiye Petrolleri’nin yarışın dışında olmaması. Libya, şubat ayında yaklaşık 17 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk büyük petrol ve doğal gaz ruhsat ihalesinde Türkiye Petrolleri’ne biri karada, diğeri denizde olmak üzere iki blokta lisans hakkı verdi.

#11
Foto - Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye Petrolleri bu sahalarda yüzde 40 ortaklık payına sahip olacak. İspanyol Repsol her iki projede de Türkiye Petrolleri’nin ortağı olurken, deniz sahasındaki konsorsiyuma Macar MOL da katılıyor. Aynı ruhsat turunda Chevron, Eni, QatarEnergy ve Repsol gibi uluslararası enerji şirketleri de Libya’daki yeni sahalara girdi. Böylece uzun yıllar siyasi risk nedeniyle yatırımcıların temkinli yaklaştığı Libya petrolü yeniden büyük şirketlerin rekabet alanlarından biri haline geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!

Süleymancılar'ın Kuriş ayağına yönelik operasyona tepki gösterip devlete kafa tutarak haddini aşan sözler sarf eden Furkan Vakfı Başkanı Alp..
Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!
Gündem

Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

Terör rejimi İsrail'in, Türkiye sınırındaki İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi...
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya tarafından tedarik edilmesiyle iki ülke arasındaki savunma sanayi..
Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı
Gündem

Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e sokakta bıçaklı saldırı düzenlendi. Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bö..
YKS sonuçları açıklandı
Gündem

YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23