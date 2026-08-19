Petrol için harıl harıl 40 milyar dolar arıyorlardı: Türkiye imdada yetişti

Süleyman, saldırıların az sayıdaki kanun kaçağının neden olduğu sınırlı bir coğrafi alanla kısıtlı kaldığını belirterek, devletin bunları etkisiz hale getirmek için çalıştığını söyledi. Süleyman, "Tüm petrol ve doğalgaz yatırım alanları gerilim bölgelerinin çok ötesinde ve sağlam bir güvenlik altındadır." değerlendirmesini yaptı. Libya'nın üretim paylaşım anlaşmaları uyarınca, devlet petrol şirketinin geliştirme maliyetlerindeki payını finanse etmesi gerekiyor. Bu durum, hükümet fonları geciktiğinde projeleri savunmasız bırakıyor. Süleyman bu nedenle yatırımcıların ön maliyetlerin daha büyük bir kısmını üstleneceği imtiyaz tipi anlaşmalara dönmeyi değerlendirdiklerini vurguladı.