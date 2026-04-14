Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Bilindiği üzere Temmuz 2023’te Türkiye ile anlaşma sağlayarak Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık büyük bir üretim yatırımı yapacağını açıklayan Çin merkezli otomotiv devi BYD, proje takvimine uymadığı yönündeki eleştirilerle gündemde. Anlaşma kapsamında Türkiye pazarında çeşitli vergi avantajlarından yararlanan ve satışlarını hızla artıran şirketin, Manisa’da planlanan fabrika alanında henüz gözle görülür bir ilerleme kaydetmemesi dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımın geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirirken, taraflar arasında yeni bir gerilim ihtimalini de gündeme taşıyor.