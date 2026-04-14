Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Türkiye'yi yatırım konusunda oyalayan Çinli otomobil devi BYD şok eden bir gelişmeyle sarsıldı. Şirketin kritik tesisleri cayır cayır yandı.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Çinli otomotiv devi BYD’nin Shenzhen’deki ana karargahında hareketli saatler yaşandı. Şirketin Pingshan tesislerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yükselen alevler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

BYD’nin Ma Luan bölgesindeki dev kampüsü, güne dumanlar altında başladı. Tesis bünyesindeki bir otopark alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, sosyal medyada paylaşılan yoğun duman görüntüleriyle kısa sürede gündeme oturdu.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Yangının ardından BYD cephesinden beklenen açıklama gecikmedi. Yetkililer, yangının stratejik noktaları etkilemediğini vurgulandı. Alevlerin yalnızca test süreçleri tamamlanmış araçlar ile hurda araçların bulunduğu otopark bölgesiyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Ana üretim hatlarında ve fabrikadaki genel operasyonlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı, tesisin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış kaynağına dair resmi incelemeler devam ediyor.

Foto - Türkiye'yi oyalayan BYD'ye büyük şok! Cayır cayır yandı

Bilindiği üzere Temmuz 2023’te Türkiye ile anlaşma sağlayarak Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık büyük bir üretim yatırımı yapacağını açıklayan Çin merkezli otomotiv devi BYD, proje takvimine uymadığı yönündeki eleştirilerle gündemde. Anlaşma kapsamında Türkiye pazarında çeşitli vergi avantajlarından yararlanan ve satışlarını hızla artıran şirketin, Manisa’da planlanan fabrika alanında henüz gözle görülür bir ilerleme kaydetmemesi dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımın geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirirken, taraflar arasında yeni bir gerilim ihtimalini de gündeme taşıyor.

