Konya’da nefes kesen gövde gösterisi: Gökyüzünde çelikten pençe, dosta güven düşmana korku
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu gücü ve personelin kahramanlığı, Konya semalarında bir kez daha dosta güven, düşmana korku saldı. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Anadolu Ankası-2026’ tatbikatı, gerçeği aratmayan sahneleriyle göz doldurdu. ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerin de katılım sağladığı dev organizasyonda, Mehmetçik’in ‘imkansız’ denilen personel kurtarma operasyonlarındaki eşsiz kabiliyeti dünyaya ilan edildi.