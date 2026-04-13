Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!
Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranlarında 3 senaryo netleşti. Enflasyon senaryolarına göre temmuz zammı ne olacak? İşte olası zam oranları...
Memur ve emekliler temmuz zammının ne olacağını merak ediyor.
Enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, 2026 ilk 3 ayında enflasyon yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.
Temmuz ayındaki zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor.
SSK, Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklileri için enflasyon senaryolarına göre zam oranlarını...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Zam oranında 6 aylık enflasyon rakamı dikkate alınıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 10,04'lük artışa hak kazandı.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Yılın ilk 6 ayında yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı alınmıştı. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
Senaryo 1 Enflasyonun nisan, mayıs ve haziranda yüzde 1 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 13,37 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 13,37 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 9,2
Senaryo 2 Enflasyonun nisan, mayıs ve haziran ayında yüzde 1,5 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon 15,06 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 15,06 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 10,91
Senaryo 3 Enflasyonun nisan ayında yüzde 2, mayısta yüzde 2, haziranda yüzde 1 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon 15,63 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 15,63 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 11,46
Zam oranı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz 2026'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23