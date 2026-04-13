Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranlarında 3 senaryo netleşti. Enflasyon senaryolarına göre temmuz zammı ne olacak? İşte olası zam oranları...

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Memur ve emekliler temmuz zammının ne olacağını merak ediyor.

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, 2026 ilk 3 ayında enflasyon yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Temmuz ayındaki zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor.

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

SSK, Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklileri için enflasyon senaryolarına göre zam oranlarını...

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Zam oranında 6 aylık enflasyon rakamı dikkate alınıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 10,04'lük artışa hak kazandı.

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Yılın ilk 6 ayında yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı alınmıştı. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Senaryo 1 Enflasyonun nisan, mayıs ve haziranda yüzde 1 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 13,37 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 13,37 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 9,2

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Senaryo 2 Enflasyonun nisan, mayıs ve haziran ayında yüzde 1,5 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon 15,06 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 15,06 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 10,91

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Senaryo 3 Enflasyonun nisan ayında yüzde 2, mayısta yüzde 2, haziranda yüzde 1 gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon 15,63 olacak. Bu senaryoya göre zam oranları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 15,63 Memur ve memur emeklileri temmuz zam oranı yüzde 11,46

Foto - Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Zam oranları belli oldu!

Zam oranı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz 2026'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek./ kaynak: haber7

