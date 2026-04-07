750 kilometre hız, 1000 km menzil! Taarruz İHA’sı havalandı, dünya “eyvah” diye ayağa kalktı
TigerShark taarruz insansız hava aracının testleri başarıyla tamamlandı. Geliştirilen İHA tüm dünyayı şimdiden tedirgin etti.
İngiltere merkezli MGI Engineering, TigerShark taarruz insansız hava aracının testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket tarafından verilen bilgilere göre sistem, 1.000 kilometrenin üzerindeki menzilde hedefleri vurabilme kabiliyetini ortaya koydu. İHA, saatte 750 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor ve 300 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.
Gerçekleştirilen testler, Avrupa’da son on yılda bu menzil kategorisinde geliştirilen yeni bir sistemin ilk başarılı denemesi olarak kayda geçti. MGI Engineering, söz konusu platformu ilk kez Eylül 2025’te Londra’da düzenlenen DSEI fuarında tanıtmıştı.
Geliştiriciler, TigerShark’ı seyir füzesi özelliklerine sahip ancak çok daha düşük maliyetli bir sistem olarak konumlandırıyor. Auterion otonom sistemi sayesinde İHA, GPS ve iletişim bağlantısı olmadan da görev yapabiliyor. Hassas navigasyon için atalet seyrüsefer sistemini ve yerleşik bilgisayar destekli arazi eşleştirme yöntemini kullanıyor.
TigerShark, roket güçlendirici yardımıyla karadan ya da çeşitli taşıma platformlarından fırlatılabiliyor. Tasarımı, hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla çoklu İHA sürülerinin eş zamanlı olarak kullanılmasına da imkân tanıyor. KAYNAK: M5 DERGİ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23