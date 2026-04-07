Polisan Boya satılıyor! Yeni sahibi herkesi şaşırtacak Yatırımcının gözü ABD verilerinde: Altında düşüş trendi sürecek mi? Toplam büyüklük 3,38 milyar liraya ulaştı! TKDK hibeleri Erzurum’da yatırımı katladı Türkiye'ye karşı yeni hamle: 750 milyon dolarlık silah anlaşması! Kredi borçlarında patlama! Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Asya ülkeleri listeyi domine etti! Fırtına manzarayı değiştirdi! Renkli görüntüden geriye enkaz kaldı Rusya sonunda satmaya ikna oldu: 20 adet SU-57 savaş uçağı alacaklar! 750 kilometre hız, 1000 km menzil! Taarruz İHA’sı havalandı, dünya “eyvah” diye ayağa kalktı İşte TOGG'a eklenen yeni özellikler! Uzun zamandır gündemdeydi!
750 kilometre hız, 1000 km menzil! Taarruz İHA’sı havalandı, dünya "eyvah" diye ayağa kalktı
TigerShark taarruz insansız hava aracının testleri başarıyla tamamlandı. Geliştirilen İHA tüm dünyayı şimdiden tedirgin etti.

İngiltere merkezli MGI Engineering, TigerShark taarruz insansız hava aracının testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket tarafından verilen bilgilere göre sistem, 1.000 kilometrenin üzerindeki menzilde hedefleri vurabilme kabiliyetini ortaya koydu. İHA, saatte 750 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor ve 300 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

Gerçekleştirilen testler, Avrupa’da son on yılda bu menzil kategorisinde geliştirilen yeni bir sistemin ilk başarılı denemesi olarak kayda geçti. MGI Engineering, söz konusu platformu ilk kez Eylül 2025’te Londra’da düzenlenen DSEI fuarında tanıtmıştı.

Geliştiriciler, TigerShark’ı seyir füzesi özelliklerine sahip ancak çok daha düşük maliyetli bir sistem olarak konumlandırıyor. Auterion otonom sistemi sayesinde İHA, GPS ve iletişim bağlantısı olmadan da görev yapabiliyor. Hassas navigasyon için atalet seyrüsefer sistemini ve yerleşik bilgisayar destekli arazi eşleştirme yöntemini kullanıyor.

TigerShark, roket güçlendirici yardımıyla karadan ya da çeşitli taşıma platformlarından fırlatılabiliyor. Tasarımı, hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla çoklu İHA sürülerinin eş zamanlı olarak kullanılmasına da imkân tanıyor. KAYNAK: M5 DERGİ

Kürtler Trump’ı satmış!
Gündem

Kürtler Trump’ı satmış!

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün yaptığı “Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi” aç..
İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 16'ncı duruşması devam ediyor. Mahkeme Başkanı, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş..
İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Asayiş ve kamu düzeninin mas..
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı
Gündem

Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı

Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, ilk kez çıktığı hakim karşısında beraat..
İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!
Gündem

İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor. Yemen'deki Husiler, bölgedeki müttefikleriyle birlikte İsrail'in stratejik liman kenti Eilat'a (Umm er..
Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti
Dünya

Çöl yeşile döndü! 60 milyar ağaçla iklim değişti

Çin, 46 yıl süren dev projeyle çölleşmeye karşı tarihi bir başarıya imza attı. Taklamakan Çölü çevresine dikilen milyarlarca ağaç, bölgeyi k..
