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Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

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Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

Siyasetteki son gelişmelerin ardından 6 farklı araştırma şirketi güncel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. İşte partilerin son oy oranları...

#1
Foto - Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

Siyasetteki son gelişmelerin ardından kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Betimar, Özdemir Anket, ORC, ALF, Areda ve Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmalar, seçmen tercihlerindeki dikkat çeken değişimi gözler önüne serdi.

#2
Foto - Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

Açıklanan verilere göre AK Parti, altı anket şirketinin beşinde birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmada ise AK Parti (yüzde 31,2) ile Yeni Parti (yüzde 29,2) arasındaki farkın oldukça kapandığı görüldü.

#3
Foto - Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

Görselde yer alan 6 farklı araştırma şirketinin anket sonuçları şu şekilde:

#4
Foto - Hangi partinin oyu kaç? İşte 6 farklı şirketin anketinden çıkan olay sonuçlar

1. BETİMAR AK Parti: Yüzde 35,8 Yeni Parti: Yüzde 19,3 CHP: Yüzde 9,4 MHP: Yüzde 8,8 DEM: Yüzde 8,8 2. ÖZDEMİR ANKET AK Parti: Yüzde 35,9 Yeni Parti: Yüzde 22,7 CHP: Yüzde 9,1 DEM: Yüzde 7,8 MHP: Yüzde 7,0 3. ORC AK Parti: Yüzde 35,9 Yeni Parti: Yüzde 19,4 CHP: Yüzde 11,8 DEM: Yüzde 8,5 MHP: Yüzde 8,1 4. ALF AK Parti: Yüzde 34,2 Yeni Parti: Yüzde 19,3 CHP: Yüzde 12,0 DEM: Yüzde 8,8 MHP: Yüzde 8,7 5. AREDA AK Parti: Yüzde 35,3 Yeni Parti: Yüzde 16,6 CHP: Yüzde 12,2 DEM: Yüzde 9,7 MHP: Yüzde 8,7 6. MURAT KIZILBOĞA AK Parti: Yüzde 31,2 Yeni Parti: Yüzde 29,2 DEM: Yüzde 8,8 MHP: Yüzde 7,5 CHP: Yüzde 4,8

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Yorumlar

sahada gercekler

akp ve chp <<oy oranları <<<yüzde 20-30 arasında<<<mhp yüzde 5<<dem yüzde 7<<iyi parti yüzde 7<<yüzde28 yakın diğerleri ve bagımsız gözükenler var

Şeyh Şamil

Ulan 3 kağıtçı ordusu YP yi öyle göğe çıkardığınız ki Barajı geçerse büyük başarı. CHP denen sapık yapı hiç bir zaman kendinden koparılan bir yapının altında oy almaz.
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