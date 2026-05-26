Türkiye genelinde 400 şubesi var: Satışa çıkarılan ünlü döner devine alıcı çıkmayınca yeni karar alındı
FETÖ operasyonu sonrası TMSF'ye devredilen Maydonoz Döner'e alıcı çıkmadı. Maydonoz Döner Grubu için yeni karar alındı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetimindeki Maydonoz Döner Grubu şirketlerini üçüncü kez satışa çıkardı. Daha önce iki kez satış ilanına çıkan grup için ikinci kez fiyat indirimi yapılırken, toplam indirim tutarı 851 milyon TL’ye ulaştı.

Maydonoz Döner ilk olarak 5 Eylül 2025’te 2 milyar 801 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılmış, ancak 15 Ekim 2025’te yapılan ihalede alıcı çıkmamıştı. Bunun ardından TMSF, şubat ayında yaklaşık 441 milyon TL’lik indirim yaparak yeni muhammen bedeli 2 milyar 360 milyon TL’ye düşürmüş ve grubu yeniden satışa sunmuştu.

TMSF’nin önceki gün yayımladığı yeni ihale ilanıyla birlikte Maydonoz Döner Grubu şirketleri için bir kez daha indirime gidildi. Yeni ilanda muhammen bedel 1 milyar 950 milyon TL olarak açıklandı. Böylece şubat ayındaki satış fiyatına göre 410 milyon TL’lik yeni indirim yapılmış oldu.

İlk satış ilanıyla kıyaslandığında toplam fiyat düşüşü ise 851 milyon TL’ye ulaştı. Bu da yaklaşık yüzde 30’luk bir değer kaybına işaret etti.

Yeni ilana göre ihale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Son teklif verme tarihi 23 Haziran 2026 saat 16.30 olarak belirlenirken, ihale ve açık artırma 24 Haziran 2026 saat 10.30’da yapılacak. İhaleye katılım teminatı ise önceki süreçteki 236 milyon TL seviyesinden 97,5 milyon TL’ye düşürüldü.

Maydonoz Döner, geçen yıl FETÖ’ye finansman sağladığı, örgütle iltisaklı kişileri istihdam ettiği ve bayilik sistemini örgütsel referanslarla oluşturduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Operasyon kapsamında şirket yöneticileri tutuklanırken, gruba TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

