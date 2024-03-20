Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! “Süngerli oda” detayı, “Allah seni kahretsin” dedirtti

Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı. 12 yaşındaki çocuğu kandırıp arabasına alan Metin Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. O arka odada birçok çocuğa daha önce tecavüz eden Metin Şenay odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti. Tecavüz sonrasında karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp küçük çocuğa izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi. M.Y. dehşeti yaşarken, polisin onu bulması saatler aldı. Polisler, sucu Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y.’yi baygın halde buldu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın.." ifadelerinin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.