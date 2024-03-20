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Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! "Süngerli oda" detayı, "Allah seni kahretsin" dedirtti

2024-03-20 15:04:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! “Süngerli oda” detayı, “Allah seni kahretsin” dedirtti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir rezalet yaşandı. Bir mahalle sucusunun iş yerine yaptırdığı süngerli odada yıllarca küçük çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mağdur çocuklardan birisi felç geçirene kadar istismara uğradı..

#1
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! "Süngerli oda" detayı, "Allah seni kahretsin" dedirtti

Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet İstanbul Bağcılar’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Metin Şenay isimli sucu, uzun yıllardır Bağcılar'da çalışıyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Metin Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti. 24 Mayıs tarihinde , Bağcılar'da daha ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmeyince ailesi polise haber verdi.  Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı. Öğlen saatlerinde okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi.

#2
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! "Süngerli oda" detayı, "Allah seni kahretsin" dedirtti

Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.  12 yaşındaki çocuğu kandırıp arabasına alan Metin Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi.  O arka odada birçok çocuğa daha önce tecavüz eden Metin Şenay odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.  Tecavüz sonrasında karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp küçük çocuğa izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.  M.Y. dehşeti yaşarken, polisin onu bulması saatler aldı. Polisler, sucu Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y.’yi baygın halde buldu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın.." ifadelerinin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi. 

#3
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! "Süngerli oda" detayı, "Allah seni kahretsin" dedirtti

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı.  Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti. Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., Savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Metin Şenay'ın gazetede çıkan haberlerini görünce kendimi eve kapattım. Kötü oldu. Annem bana 'Metin sana bir şey yaptı mı?' diye sordu. Korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu.

#4
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıracak rezalet! Yıllarca çocuklara böyle tecavüz etmiş! "Süngerli oda" detayı, "Allah seni kahretsin" dedirtti

İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti."  Şenay'ın dijitallerinden çıkan iki çocuk ise kardeşti. 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö., Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Şenay, bu çocuklarla altlı üstlü oturuyordu ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi aynı anda istismar etti. Çocuklar savcılık tespit edene kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi. Öte yandan Başsavcılık, Şenay'a ait ele geçirilen bir dijital materyali ise bilirkişiye yollamıştı. Bu dijitallerden biri çözüldü. Ancak diğeri şifreli olduğu için henüz açılamadı. Bu dijitalde de başka mağdur çocuklar yer alabilir.

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